Как французские солдаты разносили заразные заболевания по всей Европе

Аргументы Недели → История 13+

26 июля 2021, 19:01

Фото из открытых источников

В истории человечества было множество опасных заболеваний, унесших на тот свет десятки миллионов человеческих жизней. Трагедии, связанные с ними, не знали географических границ, титулов людей и законов. Не стал исключением и COVID-19.



Российская история полна примеров страшных массовых напастей. Так, первые признаки чумы были замечены среди солдат русской армии, вернувшихся домой в сентябре 1770 года с учений из Молдавии. Тогда вирус вырвался наружу, в Москве был введен жесточайший карантин, поскольку в сутки умирало по сотне человек.



В 1812 году армия Наполеона продвинувшись по территории Польши, «захватила» с собой страшную болезнь. Среди солдат и офицеров начался массовый мор и от чумы, и от сопутствующих ей дизентерии с кровавым поносом. За время небольшого перехода по Польше к литовскому Вильно болезнь унесла жизни свыше 30 тысяч солдат и офицеров.



После взятия Москвы, в период последовавшего бесславного отступления, в рядах французской армии начался голод, усиленный чумой, дизентерией, и холерой. Послевоенные историки, изучавшие тот фатальный для Франции поход в Россию, подсчитали, что лишь в Европе инфицированные французские солдаты заразили более трех миллионов человек, по сути, поставив ее на грань вымирания.



Подробнее читайте на нашем сайте в материале «Идёт война народная: история эпидемий на Руси»





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