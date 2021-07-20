Мамкин спасал детей, которых фашисты собирались сделать донорами крови

Аргументы Недели → История 13+

20 июля 2021, 19:25

Когда загорелась кабина самолёта Александра Мамкина, он по инструкции должен был катапультироваться. Но как это сделать, если в самолёте находились воспитанники детского дома из Полоцка и два раненых бойца-красноармейца?! Получив 90% ожогов тела, он всё-таки посадил машину. Сумел даже самостоятельно выбраться из кабины и перед тем, как потерять сознание, спросил, все ли живы… Александр Петрович так и не получил за эту операцию звание Героя Советского Союза, хотя попытки восстановления этой несправедливости идут и по сей день…



В июле 1941 года НКО СССР был издан приказ за номером 0047, который предписывали действующим в СССР авиагруппам ГВФ обеспечивать деятельность действующих частей Красной Армии. На их базе создали особые авиационные группы ГВФ. При этом сохранялась структура подразделений и личный состав, который теперь считался призванным в ряды Красной Армии. Сначала Мамкин оказался в составе 120-го отдельного авиаполка гражданского воздушного флота, а в 1942 году его и других лётчиков перевели в 105-й отдельный авиаполк ГВФ, который входил в состав 3-й воздушной армии.



В то время как военная авиация добывала на самолётах разведданные, вела воздушные бои и артиллерийские атаки, лётчикам «гражданской» авиации тоже было чем заняться. Он перевозил грузы и раненных через линии фронтов. И если в мирное время лётчикам запрещают вылеты в туман, грозу, плотную облачность и другие сложные метеорологические условия, то во время Великой Отечественной само понятие «сложные условия» предполагало, пожалуй, лишь большую внимательность и концентрацию водителя. Потому что так или иначе нужно лететь – нельзя оставлять солдат и офицеров на линии фронта без боеприпасов, а раненых без медицинской помощи.



К концу августа 1943 года Александр Петрович совершил уже 74 боевых вылета, из них было 15 ночных, с высадкой в тыл врага, к партизанам. Бесстрашный лётчик доставил им, партизанам, 13 249 кг боеприпасов и 16 военнослужащих, вывез 24 раненых. За это 22 августа Александр, прямо перед своим 27-летием получил свою первую награду – орден Отечественной войны I степени. Всего на счету Мамкина более 280 раненных.



К марту 1044 года количество вылетов Мамкина перевалило за сотню. В феврале-марте 1944 года он выполнял до четырёх вылетов за ночь, за что был награжден орденом «Красное Знамя». И ни разу за всё это время у лётчика не было ни аварий, ни срывов заданий. Несмотря на то, что он не единожды пересекал линию фронта, подвергался обстрелам зениток и авиационным атакам врага. Кто знает, может сама судьба его хранила до рокового случая в апреле 1944 года…



Более 200 воспитанников Полоцкого детского дома немцы решили использовать как доноров крови для раненых солдат и офицеров Вермахта, которых становилось всё больше и больше. Детей надо было спасать. Операцию назвали «Звёздочка», подготовка к ней длилась несколько месяцев. Потому что сначала требовалось перевести детей на территорию, занятую партизанами, что было очень сложно, памятуя про хорошо укреплённый немецкий гарнизон, расположенный в самой деревне и её окрестностях. И уже потом на самолётах переправить ребят в безопасное место. Для того чтобы эвакуация проходила более оперативно, под крылья двух выделенных на операцию «Звёздочка» самолётов установили специальные люльки, куда можно было поместить несколько человек. Кроме того, вылеты делали без штурмана – также для экономии места. Операция заняла несколько ночей. К 10 апреля 1044 года оставалось вывезти ещё 130 человек. К 10 апреля Александр уже сделал девять рейсов с воспитанниками детского дома и раненными партизанами. Вывез более 90 человек. В ночь с 10 на 11-е апреля он должен был совершить свой десятый вылет в рамках операции «Звёздочка». Уже когда Мамкин подлетал к линии фронта, его самолёт подбили. Сгорая заживо, лётчик Мамкин спасал детей от страшной участи – стать донорами фашистов.



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