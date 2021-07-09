Висячие Сады Семирамиды до сих пор вызывают споры между учёными

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9 июля 2021, 10:21 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Висячие Сады Вавилона считаются одним из Семи легендарных Чудес Света. Но если о шести остальных действительно известно многое, то о данном Чуде мы знаем лишь благодаря хронистам. Точное местоположение Висячих Садов так и не было установлено. Более того, до сих пор неизвестно о том, существовали ли они в действительности, или же представляли собой обыкновенную аллегорию.

Археологические раскопки в районе предполагаемого местонахождения Садов так и не дали никаких результатов. Упоминания этого Чуда имеются только у древнегреческих или римских авторов, которые часто использовали аллегорию в своих описаниях. При этом, за все прошедшие века не было найдено ни одного вавилонского или ассирийского текста, которые бы свидетельствовали о существовании Садов.



О том, кто именно мог построить Висячие Сады, ходит множество легенд и мифов. Пожалуй, стоит выделить самую романтическую из представленных легенд. Считается, что гигантские «искусственные леса» были возведены вавилонским царём Навуходоносором II после его женитьбы на царевне Мидии Амитис. Амитис, как писали хронисты, была родом из Мидийского царства. Местность там была гористая, и многие правители предпочитали строить дворцы на возвышениях. Чтобы царевна не слишком скучала по родине, Навуходоносор решил посвятить ей целый архитектурный комплекс. Деревья там росли буквально на террасах и крышах. Наблюдалась одна из сложнейших систем орошения. Предположительно, сады могли поливать специальным устройством, напоминающим Винт Архимеда. Сооружение по праву признали венцом технологий Вавилона и одним из Семи Чудес Света. Но на самом деле, доподлинно неизвестно, была ли у Навуходоносора супруга по имени Амитис, и строил ли он вообще нечто подобное. Ведь жён у вавилонского правителя имелось очень много, и он едва ли мог пойти на такое дело ради одной из них. К тому же эта легенда появилась уже к 290 году до нашей эры, а Навуходоносор правил Вавилоном в начале 6-го века до нашей эры. Также существует версия о строительстве Висячих Садов во времена царицы Семирамиды, жившей во времена Гомера. Но история великой правительницы окутана тайнами и мифами. В энциклопедиях она описана, как «легендарная царица», что означает сомнения в её реальном существовании.



Согласно другой теории, Висячие Сады были построены не вавилонским царём, а ассирийским. Их создателем мог быть царь Синакхериб, сын Саргона II. Он правил намного раньше Навуходоносора, в 8 веке до нашей эры. Именно при нём Ассирия переживала период своего расцвета. В пользу этой легенды говорят археологические раскопки, обнаруженные недалеко от Ниневии, некогда великой столицы Ассирии. Там были найдены огромные акведуки, что послужили свидетельством о наличии в этом городе особой системы водоснабжения. Учёный Стефан Дэлли полагает, что Висячие Сады могли быть построены как раз Синакхерибом. Сведения о вавилонском происхождении Чуда Света он называет ошибочными и неточными. Более того, слово «Вавилон» в древние времена обозначало «Врата Богов» и использовалось по отношению к нескольким городам Месопотамии. Не исключено, что Синакхериб считал Ниневию такими же «Вратами Богов». Цари в те времена нередко приравнивались к самим Богам. Город, где обитал верховный правитель, по праву считался священным. В найденных хрониках чудесные Сады Синакхериба не именуются Висячими, но зато летописцы подчёркивают их невероятную красоту. В записях были также обнаружены описания деревьев, произраставших в садах царя. Есть даже несколько описаний, свидетельствующих о наличии в Ассирии весьма продвинутой гидротехнической системы.

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