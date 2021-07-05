Аргументы Недели → История 13+

5 июля 2021, 17:56

Танкист Николай Николаевич Борисов, почетный гражданин Воронежской области. Человек, прошедший войну. Ему 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, Николай Николаевич активен, бодр и молод душой. Во время интервью он постоянно шутил, активно жестикулировал и много смеялся. Когда мы более детально расспрашивали о войне, ветеран подскакивал с дивана, хлопал себя по коленям и эмоционально продолжал историю. И всё глубже погружался в свои воспоминания...



Николаю предложили учебу в танковом училище. Без раздумий дал согласие на зачисление в первое Горьковское танковое училище. Там он проучился 11 месяцев. 27 сентября 43 года окончил это училище на отлично. А затем в составе учебного подразделения получили танки Т-34 на Горьковском танковом заводе. В начале декабря прибыли на фронт, в район Киева.



Страх смерти, признается Николай Николаевич, не преследовал никогда. Смерть забирает только тех, кто ее боится. Да и в нашей победе ветеран никогда не сомневался, еще со слов Молотова был уверен, что мы выиграем войну.



Война, безусловно, оставила не только приятные воспоминания о былой любви и фронтовой дружбе, но и психологические травмы. Николай Николаевич признается, что с тех пор, как прошла война, он не пил больше воду. Только компот и чай. Не может по-другому, такой своеобразный отпечаток наложила война.



Также после войны Николай Николаевич хотел оставить службу, уйти. Но не смог. Три раза писал рапорт об увольнении, но как ценного сотрудника его не отпускал начальник. Служил потом около сорока лет на командно-штабных должностях.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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