Четыре мифа о 1941 годе

Аргументы Недели → История 13+

24 июня 2021, 17:40 Источник: Российская газета

Миф первый: мы бежали



Эта эмоциональная оценка не соответствует действительной картине событий. Мы воевали в очень особых, нетипичных условиях боевых действий. По большому счету никогда в истории - ни до, ни после - не повторявшихся. Наша армия была застигнута врасплох и разорвана на несколько эшелонов. Для военных профессионалов отход армий объясняется серьезными причинами.



Миф второй: солдаты шли в бой почти без оружия



Одна винтовка на 10 солдат в 1941-м могла быть разве что у водителей. Оружие для боевых частей выкраивалось самым разным способом, но в бой людей безоружными не отправляли. У нас были хорошие самозарядные винтовки, но немцы существенно превосходили нас в пулеметах. На фоне больших производственных потерь в начале войны и в условиях эвакуации было затруднительно быстрое возобновление производства нужного количества пулеметов Максим. Это приводило к тому, что вместо 100 пулеметов по штату в дивизии могло быть 30-40. Но страх этой войны задавал не недостаток винтовок пистолетов и пулеметов, а артиллерия. В 1942 году советская промышленность выпустила в два раза меньше пороха, чем немецкая. На каждый тяжелый снаряд оветского орудия с немецкой стороны прилетало два. В этом одна из причин неудач подо Ржевом.



Миф третий: бойцов заставляли идти в бой заградотряды



Мифологию о заградотрядах отсчитывают от 1942 года и приказа № 227 от 28 июня 1942 года. Но де-факто заградотряды появились в 1941 году. Первый заградотряд был организован интендантом первого ранга Масловым в белорусском городе Толочин - это была 100-процентная инициатива снизу. Группа Маслова, действуя без каких-либо указаний из штаба фронта, останавливала и опрашивала солдат: кого-то ставила в свой строй, кого-то отдавала проходящим частям. Потом эта практика отрегулировалась приказом Ставки. Ее смысл в пресечении паники, дезертирства и немотивированного отхода в тыл. Основная задача - выяснить, откуда, куда и зачем следуют военнослужащие. Репрессивные меры принимались в редких случаях против совсем уж невменяемых. А они были, достаточно вспомнить историю с героем боев в Прибалтике, командиром танковой бригады Тимофеем Орленко, застреленным дезертирами под Можайском в октябре 1941-го. В заградотряды обычно подбирались мотивированные бойцы, часто курсанты. Сегодня продолжается дискуссия о мотивированности действий репрессивного характера. И это стоит продолжить обсуждать.



Миф четвертый: начало войны было предупреждающим ударом немцев



Миф о превентивном ударе немцев был разбит историками в конце 70-х годов, когда его выдвинули военнослужащие вермахта Хельмдах и Хофман. Их "побили" немецкие же ученые. К нам это вернулось в несколько анекдотичном виде от сбежавшего разведчика Владимира Резуна, известного как Виктор Суворов. Популярность книг Суворова - это наказание за Суслова, предлагавшего вместо нормальной истории войны лубок. Естественно, воспитанные на лубке уплетали за обе щеки совершенную ахинею, которую выдавал Резун. Я себя числю среди тех, кто ломал мифы Резуна, но хочу напомнить, что это также заслуга доктора исторических наук Михаила Мельтюхова и историков техники Вячеслава Кондратьева, Дмитрия Хазанова, Михаила Свирина, Максима Коломийца.



Алексеей Исаев, кандидат исторических наук





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости