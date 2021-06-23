Погибших на войне советских солдат и офицеров так и не посчитали

Аргументы Недели → История 13+

23 июня 2021, 16:25

Спустя 80 лет после германского вторжения 22 июня 1941 г. мы не знаем, какую цену пришлось заплатить народу, чтобы 4 года спустя над Рейхстагом реял советский флаг.



У одних исследователей потери Красной армии примерно равны потерям вермахта, а у других они один к десяти не в нашу в пользу. Это притом что демография – довольно точная наука, где большинство показателей увязаны между собой. Но советская демография военного периода – особый случай: никто не знает, ни сколько людей жило в СССР до войны, ни сколько призвали под ружьё. А вопрос потерь всегда был и остаётся политическим.



У немцев по вопросу потерь всё более-менее чётко: на Восточном фронте погибло чуть более 2 млн солдат и офицеров вермахта, вместе с румынскими и венгерскими союзниками – около 2, 8 миллиона. В 1950-е годы оценку увеличили на 400 тыс. бойцов, считавшихся пропавшими без вести, следов которых не нашлось в советском плену. Интернет полон ссылок о 8 млн немецких военных, уничтоженных нашими воинами-освободителями.



Неразбериха с советскими потерями родом из 1930-х годов. Предварительные результаты Всесоюзной переписи 1937 г. спустя 10 дней после доклада были объявлены «вредительскими» и засекречены, а руководство Бюро переписи населения ЦУНХУ СССР репрессировано. Статистики насчитали 162 млн советских граждан, а Политбюро ещё в 1933 г. оценивало своих подданных в 165 миллионов. В 1939 г. сталинские социологи «нарисовали» 190 млн граждан Союза.



Потом началась война. По официальной статистике, призвали в армию 34, 5 млн советских граждан. Но историки отмечали дыры в отчётности, где отсутствовали как отдельные населённые пункты, так и целые регионы. Отсюда неофициальные оценки военного призыва, доходящие до 42, 9 млн человек. Вот сегодня у нас все вооружённые силы насчитывают миллион человек. А тогда призвали плюс-минус 8 миллионов.



Когда война закончилась, казалось бы, нет важнее дела для сталинского руководства, чем выяснить цену победы, пересчитать по головам оставшихся подданных. Тем не менее следующую Всесоюзную перепись провели в 1959 г. – то есть спустя 14 лет после окончания войны. Вероятно, понимали, что цена страшная. И чем меньше народ знает, тем лучше спят они сами.



Оценка советских потерь впервые была озвучена самим Сталиным сразу после войны – 7 млн жизней. В 1965 г. маршал Конев объявил 10 миллионов. Уже в брежневские годы оценка в 20 млн была известна каждому школьнику. В горбачёвские времена на волне гласности появилась новая оценка – 26, 6 млн советских граждан.



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