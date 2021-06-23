Жительница Бреста возвращает разрушенные в Польше памятники к себе на Родину

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23 июня 2021, 10:44

Польские законы о запрете пропаганды коммунистических идей обязали правительство страны демонтировать многие советские памятники, обелиски, плиты. Исключение составили только мемориалы в местах массовых захоронений солдат.



Предприниматель из Бреста Наталья Ильницкая решила вернуть в свою страну хотя бы несколько демонтированных памятников. Началось с запроса в Министерство иностранных дел Белоруссии. Чиновники одобрили достойное и патриотичное устремление Ильницкой. Помочь в транспортировке памятников Наталье согласились работники Министерства культуры, с которыми она также контактировала. В целом поддержка была оказана всеми инстанциями, куда обращалась предпринимательница. В Польше вывоз памятников обсуждался с Институтом национальной памяти. Стороны стараются лишний раз не комментировать переговоры, чтобы не навредить процессу.



Памятники на территории Белоруссии устанавливаются на «Аллею памяти» после реставрации. Просьбы сносить памятники аккуратно поляками зачастую игнорируются. При демонтаже используется тяжёлая техника и неквалифицированный персонал, с сожалением рассказывает Наталья.





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