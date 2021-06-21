Немцы с честью похоронили советского солдата, в одиночку сражавшегося с танковым корпусом

Аргументы Недели → История 13+

21 июня 2021, 17:47

К Кричеву пытался пробиться 24-й танковый корпус 2-й танковой группы Хайнса Гудериана, постоянно ожидая подвоха от русских, поскольку, даже отступая, они оказывали ожесточённое сопротивление. Позже генерал напишет: «16 июля была замечена перегруппировка войск противника в направлении Гомель и Клинцы, а восточнее Смоленска наблюдалось усиленное их передвижение. Следовательно, нужно было ожидать, что русские будут продолжать свои попытки остановить наше наступление».



А белорусский городок Кричев имел важное стратегическое значение для фашистов – заняв его, дальше можно было двигаться на Подольск и потом на Москву.

17 июля 1941 г. командир батареи принял решение оставить у моста через реку Добрость на 476-м километре шоссе Москва-Варшава одно орудие с расчетом из двух человек и боекомплектом в 60 снарядов с задачей задержать танковую колонну немцев.

Одним из но­ме­ров рас­чё­та стал сам ком­бат, вто­рым доб­ро­воль­но вы­звал­ся Ни­ко­лай Сиротинин. Потом немцы долго удивлялись не только мужеству русского солдата, но и тому, как грамотно было расположено место его дислокации…



Колонна немецкой техники показалась на рассвете… Николай, вызвавшись прикрывать отступление, остался возле орудия вместе с командиром батареи. Орудие было укрыто на холме в зарослях ржи. Эта позиция позволяла хорошо просматривать шоссе и мост, по которому должны были двигаться вражеские танки.



Первым выстрелом Николай с командиром батареи подбил головной танк, который вышел на мост. Вторым – замыкающий колонну бронетранспортёр. Благодаря удачным выстрелам, была создана пробка на дороге. Ко­ман­дир ба­та­реи по­лу­чил ра­не­ние и, по­сколь­ку бо­е­вая за­да­ча была вы­пол­не­на, ото­шёл в сто­ро­ну со­вет­ских по­зи­ций. Од­на­ко Си­ро­ти­нин от­ка­зал­ся от­сту­пать, по­сколь­ку при пушке по-преж­не­му оста­ва­лось зна­чи­тель­ное ко­ли­че­ство неиз­рас­хо­до­ван­ных снарядов. «Я отсюда никуда не пойду» - сказал он.



Немцы счи­та­ли, что бой с ними ведёт целая батарея. Бой про­дол­жал­ся два с по­ло­ви­ной часа, за это время было уни­что­же­но 11 тан­ков, 7 бро­не­ма­шин, 57 сол­дат и офицеров. Для того чтобы уничтожить огневую точку русских, так безжалостно и точно расстреливающую их технику и людей, немцы на мотоциклах поехали в обход через другие деревни – Охарь и Поклады. Окружив Николая, предложили ему сдаться. Советский артиллерист ответил выстрелами из карабина и погиб в неравной схватке в рукопашном бою. На земле возле пушки осталось лежать всего три неизрасходованных снаряда.



Из показаний Ольги Вержбицкой: «Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка Сиротинина. Туда же заставили прийти и нас, местных жителей. Мне, как знающей немецкий язык, главный немец с орденами, лет пятидесяти, высокий, лысый, седой, приказал переводить его речь местным людям. Он сказал, что русский очень хорошо сражался, что если бы немцы так воевали, то давно уже взяли бы Москву, что так должен солдат защищать свою родину – фатерлянд. Немцы долго и восхищённо говорили о подвиге русского солдата, подсчитывали выстрелы и попадания. Часть немцев даже после похорон ещё долго всё стояла у пушки и могилы и тихо разговаривали».



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