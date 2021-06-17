В 1846 году правительство Австрии спровоцировало Галицийскую резню

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17 июня 2021, 09:11 Александр Крохмаль, Журналист

Ян Левицкий «Галицийская резня (1846 года)»

Одно из самых страшных событий в истории Галиции произошло в далёком 1846 году, во времена, когда эти земли находились под контролем Австрии. Как известно, королевство Польского тогда не существовало. Польша была надолго лишена независимости, и многие представители её шляхты нередко строили планы по изгнанию чужеземцев. В 1830 году восстание против России было жестоко подавлено. Но это ещё не означало окончательную победу европейских титанов. Отдельные конклавы сопротивления продолжали собираться и обсуждать дальнейшую борьбу с «узурпаторами».

Лидерами восстаний в основном являлись местные дворяне, мечтавшие возродить былую Польшу, сильную и обладающую полным суверенитетом. При помощи властей Вольного Города Краков, полузависимого государства, подполье некогда могущественной Речи Посполитой планировало очередной масштабный бунт. Мятеж назначили на конец февраля 1846 года. Основная часть операции была доверена Эдварду Дембовскому, известнейшему из польских литераторов и оппозиционеров.



Однако власти больших империй узнали о готовящемся восстании намного раньше назначенного времени. На территориях Польши, принадлежавших Пруссии и России, начались массовые облавы организаторов бунта. Всех несогласных с новой системой правительства подвергали немедленным арестам и тюремным заключениям. Австрийцы же решили действовать путём провокаций, что впоследствии привело к самой жестокой кровавой резне в истории Галиции. Ответственность за эти преступления навечно легла на плечи правительства Фердинанда I, возглавлявшего в те дни Австрийскую империю. Хотя при этом, винить самого Фердинанда весьма неуместно, учитывая его тяжёлую болезнь головного мозга, преследующею его с рождения. Всё, что было сделано в Галиции, относится скорее к действиям военных и представителей австрийской администрации. Чтобы как можно скорее загасить сопротивление польских магнатов, Австрия пошла на худшие меры. То, что было учинено её агентами, навечно вошло в историю, как Галицийская резня. В результате устроенной кровавой расправы было убито до 3000 человек. Многие из них были совершенно невиновны и не имели никаких дел с организаторами восстаний.



По приказу Австрийского правительства, в Галицию были посланы провокаторы, которые быстро распространили слухи о грядущих карательных акциях со стороны польских помещиков. Крестьяне, находившиеся тогда в зависимом положении, посчитали, что массовый бунт будет лучшим средством для недопущения произвола шляхты. Доверившись тайным агентам Австрии, они объявили войну шляхте. 19 февраля 1846 года по всей Галиции вспыхнули крестьянские восстания. Многие бунтовщики и понятия не имели, что стали союзниками австрийских властей, и полагали, что действуют самостоятельно. Крестьяне быстро нашли оружие и принялись сжигать дворянские поместья. Грабежи и убийства происходили практически ежедневно. В течение нескольких недель февраля-марта мятежники сожгли более 500 усадеб. Польских помещиков и католических священников убивали самым жестоким способом. Причём жертвами могли стать не только мужчины, но и женщины с детьми. Очень часто им отпиливали головы или отсекали конечности. Многих дворян подвергали непосильным мукам, и убивали лишь спустя несколько часов. Уничтожали в основном только польскую элиту. Австрийцев, русинов и еврейских ростовщиков разбойники не трогали. Также мятежники не расправлялись с зажиточными крестьянами.



Австрийские провокаторы не дремали и продолжали распространять по Галиции всё новые слухи о мнимых заговорах шляхты. По некоторым данным, руководители восстания крестьян имели прямые связи с правительством Австрии. Некоторые из бандитов даже получали вознаграждения от своих союзников за убийства панов. Известно, что многие польские дворяне, схваченные крестьянами, приводились ими в Тарнув ко двору австрийской администрации. Там бунтовщики поспешно убивали своих «подопечных». Как рассказывали очевидцы, крови было настолько много, что она буквально лилась по городским улицам. Но после того, как австрийцы подавили в Кракове последний очаг сопротивления Польши, крестьяне стали им не нужны. Их роль в этой ужасной резне была сыграна. Введённая в Галицию армия Фердинанда быстро поставила бунтарей на место. В самые короткие сроки солдаты восстановили закон и порядок. В Западной Галиции был установлен мир, но те жестокие убийства, что совершали разбойники по приказу австрийцев, вспоминались ещё долгие десятилетия. Галицийская резня до сих пор считается одним из самых тяжёлых и трагических событий во всей мировой истории.

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