В 1849 году русские спасли Франца Иосифа Австрийского, за что получили потом «удар в спину»

Аргументы Недели → История 13+

13 июня 2021, 08:37 Александр Крохмаль, Журналист

Год 1848-й стал для Австрийской империи фатальным. Государство могло прекратить своё существование в любую минуту.

Больной и престарелый император Фердинанд, ввиду неспособности справиться с ситуацией, отрёкся от престола в пользу своего племянника Франца Иосифа. Пришедший к власти молодой австрийский кайзер был вынужден лично руководить операцией по спасению державы. Ввиду массовых появлений революционных групп почти в каждой провинции армия была попросту неспособна эффективно справиться с мятежниками. Тогда Францу Иосифу пришлось обратиться за помощью к восточному соседу, считавшемуся весьма опасным для всей Европы. Речь шла о заключении союза с Российской империей и дальнейшем акте помощи. Монархия была в опасности, и Франц Иосиф отчётливо знал, что именно произойдёт, если победят революционеры. Император Николай I всегда презрительно относился к любому государству, где во главе власти стояли обычные гражданские, и потому он с охотой принял предложение Франца. К тому же он считал Австрийское восстание продолжением Польского, произошедшего ещё в 1830-х годах. В обмен на помощь, Николай рассчитывал получить надёжного союзника в дальнейшем укреплении России.

21 мая 1849 года оба монарха подписали Варшавский договор. Согласно заключённому пакту между Россией и Австрией, Николай I взял обязательство направить большой карательный корпус для подавления восстаний в державе нового союзника. Главная задача была в сохранении австрийской территориальной целостности. Главой экспедиционных сил назначали ветерана Отечественной войны 1812 года графа Ивана Фёдоровича Паскевича-Эриванского. Этого человека считали главным другом самого царя, и соответственно непримиримым врагом всего, что хоть как-то посягало на самодержавие. Во время боёв он всегда предпочитал командовать лично, и потому все дальнейшие сражения выигрывал вместе со своими солдатами. В июне 1849 года русские войска во главе с Паскевичем миновали Дукельский перевал и достигли земель нынешней Словакии. Начиналось полномасштабное вторжение на восставшие территории Австрии. Уже в конце июня 1849-го армия мятежного генерала Дембинского отступила под давлением русских к Мишкольцу. Вместе с карательной армией Паскевича, в бой вступили все австрийские части, верные Францу Иосифу. Венгров удалось наголову разбить в нескольких крупных сражениях. Русский корпус нанёс тяжёлый удар по мятежникам, вынудив многих из них сдаться. 1 августа 1849 года Паскевич лично принимал капитуляцию Венгрии.

Потери российской армии во время подавления Венгерской революции составили 708 убитых, почти 2500 раненых и более 10 000 человек, умерших от различных болезней. Расходы на операцию составили около 47 миллионов рублей, что было по тем временам, по-настоящему огромной суммой. Вмешательство Российской империи спасло Франца Иосифа от неминуемого поражения. Можно считать, что Николай I сохранил жизнь своему молодому «собрату». Однако после разгрома мятежников, Францу Иосифу пришлось встать перед тяжёлым выбором. Россия была и оставалась угрозой для многих европейских государств. Молодой император Австрии благодарил Николая I за оказанную помощь, но он так и не превратился для него в надёжного союзника и партнёра. Более того, впоследствии отношения между странами стали ухудшаться. Уже в 1853 году в Австрии заговорили о серьёзной военной мощи Российской империи. Николай I с успехом оккупировал Молдавию и Валахию, а затем объявил войну турецкому султану. Россия была близка к своему величайшему триумфу в истории. Её стратегическое положение на Балканах могло усилиться до предела, что очень негативно сказалось бы на дальнейшем развитии Австрии. К тому же даже после революции в империи продолжали существовать тайные кружки, на которых не раз обсуждалась «зверская политика» Габсбургов по отношению к славянам.

Франца Иосифа и правительство восстановленной империи не устраивала не только военная мощь восточного соседа, но и возможная зависимость от него. Австрийцы опасались, что Россия станет контролировать всё устье Дуная, а затем установит власть над местными княжествами, сделав их фактическими вассалами Николая. Николай же полагал, что Франц поддержит его в любом случае. Ведь русский царь был воспитан по понятиям мужской чести, и считал, что его австрийский сосед просто обязан действовать, как рыцарь. Но Франц Иосиф поступил иначе. «Конечно нехорошо выступать против старых друзей, но в политике нельзя иначе», - сказал австрийский император, «Наш естественный противник на востоке – это Россия». Таким образом, молодой кайзер повернул в другую сторону. Николай расценил это как предательство. В январе 1854 года российский император отчётливо понял, что Австрия ему более не союзник. Её правительство отказалось выступать против Англии и Франции, властители которых были готовы на всё, лишь бы не допустить усиления России на востоке. В Австрии все эти годы происходила серьёзная борьба между «пророссийскими» и «антироссийскими» фракциями, в результате которой победили явно не сторонники союза с Николаем. К тому же бывший министр империи Меттерних призывал Франца Иосифа к выступлению против Николая, если русские войска не будут выведены с территорий Дуная.

В случае выступления Австрии на стороне России, Франция с лёгкостью могла бы вторгнуться в Италию, которую в Вене очень боялись потерять. Николай предпринял все попытки, чтобы добиться нейтралитета со стороны Австрии. Потому в Вену был отправлен граф Орлов. Его приняли в столице империи с большим почётом. Но Франц Иосиф не дал никаких гарантий для Николая I, и более того – отверг предложения Орлова о дружественном нейтралитете в войне России и Турции, и уж тем более в предстоящем конфликте с западными державами. Сразу после отбытия графа Орлова из Вены, австрийцы увеличили численность своих войск в районе Трансильвании. Весной 1854 года в Венских газетах начали прямо обвинять Россию в усилении военной мощи и в создании опасной ситуации на Балканах. 20 апреля того же года между Австрией и Пруссией был подписан оборонительный и наступательный союз. Франц Иосиф также заключил две конвенции с турецким султаном, согласно которой австрийцы получали возможность занять Боснию, Черногорию и Албанию. Более того, в Османской империи приглашали Австрию занять все Дунайские территории. Для России это был жестокий дипломатический крах.

В июне 1854 года Франц Иосиф потребовал от Николая немедленно вывести войска из Дунайских княжеств. Причём требование было выдвинуто в угрожающей форме. России пришлось пойти на уступки и выполнить «приказания» Вены. Осада с территорий Силистрии была снята. Таким образом, Россия потеряла возможность для организации серьёзного наступления для османов. Война быстро переросла из наступательной в оборонительную. После ухода русских, австрийцы тут же заняли территории Дунайских княжеств. Николай I был сильно разгневан. Обвинения российского императора в сторону Австрии слышались практически ежедневно. Он лично заявил послу из Вены, что «спасение Габсбургов от смерти было наибольшей глупостью в истории». Франца Иосифа он так и не простил, сохранив обиду до самой смерти в 1855 году. После поражения России в Крымской войне, обе державы продолжали сохранять скрытую вражду, которая со временем усилилась и довела отношения государств до полного разрыва. Позднее, это вылилось в Первую Мировую войну, приведшей к тысячам смертей с обеих сторон.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости