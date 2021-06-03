Война за Чёрные Холмы была последним крупным конфликтом между индейцами и США

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3 июня 2021, 07:13 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Всем известно, что индейцы являются коренными жителями обеих Америк. Задолго до прихода европейцев местные цивилизации развивались и процветали, а заодно вели друг с другом войны.

Разобщённость коренных американцев впоследствии привела к гибели их культур, и к завоеванию европейскими колонизаторами обоих материков. Индейцы сопротивлялись колонистам вплоть до самого конца 19-го столетия. С установлением в Северной Америке Соединённых Штатов положение местных племён не улучшилось. Они так и продолжали оставаться дикарями для белого населения. Последним из крупных конфликтов между США и индейцами случился уже в конце 19-го века. Он получил название – Война за Чёрные Холмы.

На самом деле глобальным конфликтом эту войну едва ли можно назвать. За всё время противостояния число погибших с обеих сторон не доходило и до 2000 человек. Но всё же схватки были жестокими. После гражданской войны в США, основное правительство было ослаблено. Вождям американской нации не хватало достаточных сил, чтобы полностью подавить сопротивление индейских племён. Всё ухудшилось буквально в 1874 году, когда в пределах Чёрных Холмов экспедиция под руководством офицера Джона Кастера обнаружила золото. К тому же правительство поставило задачи провести эффективную колонизацию запада материка. Всё обострилось ещё и потому, что в те регионы прокладывалась Трансконтинентальная железная дорога. Индейцы не желали переселяться с родных мест, и потому всё время поднимали восстания. Американские солдаты подавляли сопротивление жёстко и беспощадно.

6 декабря 1875 года ситуация в Чёрных Холмах ухудшилась. Власти предъявили индейцам ультиматум. Им было предписано до наступления 1876 года немедленно явиться в специальные агентства для отправления в резервации. Ультиматум был проигнорирован местными жителями. Уже 18 января власти запретили продажу оружия для всех индейцев. 8 февраля правительство организовало карательных поход против не подчинившихся племён. Возглавили его генералы Альфред Терри и Джордж Крук. Всего в экспедиции участвовало до 600 американских солдат. Индейцы же решили откочевать в другие земли, так и оставив требования США невыполненными. Американцы бросились за ними в погоню. Солдаты нередко нападали на их стойбища и совсем не гнушались убийств среди женщин и детей. Эти зверства привели к мобилизации всех окрестных племён, которые жили в Чёрных Холмах.

26 июня 1876 года крупным войскам индейцев во главе с Сидящим Быком удалось нанести поражение американцев при Литтл-Бигхорн. Это была жестокая битва, которая не ограничилась одними перестрелками и дошла до кровавой рукопашной. Она закончилась полным уничтожением 5 рот американского полка и гибелью командира Джона Кастера, в своё время обнаружившего золота в пределах региона. США потеряли 266 солдат, в том числе 16 офицеров и 10 скаутов. Сидящий Бык разделил кочевье индейцев и приказал им отступать небольшими группами. Уже осенью 1876 года удача отвернулась от местных племён. Американцы подтянули силы и быстро настигли отступающих врагов. Многие из обитателей региона были вынуждены покориться правительству США. В плен попало сразу несколько индейских вождей.

Годом окончания войны принято считать 1877-й, хотя Сидящий Бык сдался властям только три года спустя. Дальнейшая судьба индейцев из Чёрных Холмов была незавидной. Все они были отправлены в соответствующие резервации. Их сопротивление со временем стихло и более не разгоралось в таких масштабах. Появлявшиеся время от времени вооружённые группы безжалостно уничтожались правительственными силами. На этом закончилась последняя глобальная война между союзами индейских племён и Соединёнными Штатами.

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