Идеи Маркса вызывали сильное беспокойство у российских монархов ещё в 19-м веке

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30 мая 2021, 00:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

Карл Маркс и его идеи всегда вызывали у представителей монархических режимов серьёзную тревогу.

Поначалу, марксизм считался лишь одной из бесчисленных радикальных идей, которые в 19-м столетии развелось немало. Но всё изменила ситуация 1870 года, когда в Париже воцарилась Коммуна. Хунта, пришедшая к власти в столице Франции, действительно вначале полагалась на марксистские идеи. Это было похоже на 1789-й год, когда в том же Париже к власти пришли революционеры. Наполеона III, как Людовика XVI, хоть и не казнили, но низложили, ввергнув его навечно в пучину позора и бесславия. Воцарение в Париже коммунаров несомненно привлекло внимание окрестных держав, в основном тех, где господствовало самодержавие. В любую минуту могли повториться события конца 18-го века, когда монархические страны начали интервенцию во Францию, дабы помочь законному королю Людовику выйти из плена бунтовщиков. Но Версальское правительство, верное Франции, а не коммунизму, положило конец господству террористов. Впрочем, коммунаров, установивших контроль над Парижем, кроме как террористами никак не назвать. За всё время господство Коммуны были уничтожены тысячи человек. Марксистские и социалистические идеи оказались лишь прикрытием. На деле же это был обычный переворот, приведший к диктатуре. Позднее версальцы сокрушили Коммуну, но от монархии решили отказаться, и именно поэтому Франция превратилась в Республику.

За ситуацией в Париже хорошо следили из России. Царское правительство было осведомлено обо всём, что творилось во французской столице. Особые опасения у императоров вызывало то, что подобное могло повториться и в Российской империи. «Парижские разбойники» грозили превратиться в «общеевропейских». В таком случае это бы означало предвестие конца монархии, к которому самодержцы были явно не готовы. Влиятельный публицист из России М.Н.Катков детально расписал всё, что творили коммунары во время своего правления. Ни одного из своих обещаний они выполнить не сумели. «В своих практических действиях коммуна ни стеснялась, как известно, уважением ни свободы , ни законов, хотя это были её собственные декреты», - писал Катков, «Она запрещала газеты, не дозволяла сборищ и сходок, запирала и обирала церкви, производила аресты без суда, взыскивала поборы с банков и забирала кассы разных компаний. Если она не приступала к общей конфискации и полному террору, то единственно разве из сознания численной слабости своих беспрекословных приверженцев». 29 мая 1871 года от коммуны не осталось и следа. Новое правительство объявило о полном восстановлении порядка во Франции. Эта новость вызвала облегчение у всех монархов Европы, включая Александра II. Однако поражение Коммуны ещё не означало полный разгром марксистского наследия.

Александр II беспокоился о том, что Маркс и его последователи обратят свой взор на Россию и на её самодержавие. Несмотря на то, что сам Карл Маркс не признавал за Россией будущее коммунизма, его всё равно считали опасной личностью в российской тайной полиции. Вину за создание Парижской Коммуны целиком и полностью возложили на Интернационал. Поступающие из-за рубежа сообщения говорили о том, что марксисты действительно планируют заняться Россией, но при этом действовать они станут не с помощью рабочих и крестьян. М.Н.Катков упоминал о том, что на Интернационал вознамерился «сделать упор не на глупцов, а на умников». «Ничего не может быть хуже на свете дикаря с взбудораженной головой», - расписывал в своих работах великий публицист. Российские власти узнали о новых направлениях Интернационала ещё задолго до того, как его члены собрались в Лондоне. Они уже пытались внедрять в сборища врагов монархии своих агентов. Более того, тайная полиция даже считала, что Маркс планирует наведаться в Российскую империю для осуществления здесь террористической деятельности и для возможной подготовки покушения на самодержавный строй. Однако это было грубейшей ошибкой.

Маркс не строил никаких планов по поводу революции в России и уж тем более не задумывал устранять Александра II. Позднее, один из видных советских марксистов Д.Рязанов не раз упоминал, что основоположник коммунистических идей считался непримиримым врагом для русской нации. «К оппозиционной России он относился весьма скептически, если не враждебно», - отмечал Рязанов в своих исследованиях, «В основе этой глубокой антипатии лежало теоретическое предубеждение против славян, которое было унаследовано Марксом и Энгельсом от германских радикалов». Всё, что писал этот человек, являлось абсолютной правдой, так как в те времена Пруссия (а потом уже Германская империя) и Россия не были достаточно близки. Между обеими державами сохранялась скрытая вражда. Радикалы из Пруссии и Австрии всё ещё полагали, что Россия находился на крайне низкой ступени развития, и её народ совсем не готов ни к каким переменам. Аресты предполагаемых «Карлов Марксов» на территории России оборачивались для спецслужб императора сплошными фиаско.

Однако при этом, стоит отметить, что марксизм получил своё широкое распространение именно в Российской империи, и сделано это было вовсе не благодаря рабочим и крестьянам. Первыми, кто воспринял марксистские идеи с благоговением и радостью были как раз-таки представители русского дворянства, обучавшиеся за рубежом. Ещё в 1868 году Маркс писал об этом своему другу Кутельману, что именно «русские по иронии судьбы стали его благожелателями». Очевидно, он относился к этому с большим сарказмом. Основоположник коммунизма и понятия не имел, что его идеи в недалёком будущем станут основными для нового российского правительства, которое будет установлено в 1917 году. В других же странах коммунизм попросту не прижился и оказался вытесненным капиталистическими идеями. Все попытки свершения революций марксистами, как правило, увенчивались неудачами, за исключением восточных государств Азии и конечно же Российской империи.

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