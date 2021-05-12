Куда доктор Франц Фердинанд Роде спрятал Янтарную комнату?

Аргументы Недели → История 13+

12 мая 2021, 09:56

Последний раз Янтарную комнату, упакованную в ящики, видели в апреле 1945 г. во дворе Королевского замка в г. Кенигсберге. Разбитый город готовился к сдаче, война уже была проиграна, нацистским чиновникам и генералам было совсем не до шедевров искусства, но все же…



Главный хранитель Янтарной комнаты и лучший в мире эксперт по «солнечному камню» доктор Франц Фердинанд Роде, фанатично считавший янтарь живым микроорганизмом, был иного мнения. Он-то надежно и спрятал это чудо резного прикладного искусства не только от глаз, но и от рук многих охочих в прямом смысле прикоснуться к тайне истории. Куда? А вот над ответом на этот вопрос до сих пор безрезультатно бьются историки, археологи, писатели, сотрудники спецслужб и авантюристы всех мастей как в России, так и во многих странах: тайну ее захоронения доктор Роде унес с собой в могилу…



Альфред Франц Фердинанд Роде, директор немецкого королевского музея янтаря, был человеком образованным и энциклопедически эрудированным. Буквально влюбленный в янтарь и искренне считавший его «живым». Лишь благодаря усилиям Роде Янтарная комната , в которую он был влюблен и которую величал не иначе как «моя комната», открывала немецкий довоенный список ценностей «всегерманского значения», как попавшая в Россию из-за «сомнительных политических сделок». Если учесть, что в свое время директором музея янтаря был великий философ Иммануил Кант, то Альфред Роде был не только его коллегой по должности, но и прямым духовным наследником, каковым он себя и считал. При этом Роде, будучи членом нацистской партии, тем не менее никогда не был ее фанатом и тем более – фашистом по мировоззрению. Партбилет он использовал лишь для решения узких специфических вопросов. И в первую очередь, связанных с янтарной комнатой, которую ученый не доверял никому.



Известен факт, что когда в 1942 г. Гитлер вознамерился было перевезти Янтарную комнату в Берлин, именно Роде организовал сложную многоходовую интригу, втянув в нее и гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, помешавшую фюреру выполнить свою задумку. Удивительно, но Роде смог обосновать, что любая перевозка окажется для шедевра «губительной». По тем же причинам он впоследствии не допустил и ее перевозки на родину Гитлера в Австрию, где в городе Линце свита фюрера хотела организовать его личный музей.



В той сложной аппаратной игре участвовал и главный «смотрящий» рейха по делам охраны произведений культуры и искусства рейхсляйтер Альфред Розенберг, который сразу положил глаз на Янтарную комнату, когда она в 1941 г. только прибыла в Фатерланд из Екатерининского дворца.



Роде, прекрасно знавший о судьбе национальных сокровищ, на которые обращал внимание Розенберг, организовал массовую пиар-акцию в немецких газетах с просьбами взволнованных читателей сохранить для нации памятник мировой культуры. Так на Янтарной комнате обломился и Розенберг. Роде торжествовал: ведь теперь он был единственным человеком в рейхе, который мог единолично распоряжаться шедевром!



3 апреля 1945 г. Янтарная комната, уже упакованная в специальные ящики, еще находилась в Королевском замке в ожидании дальнейшей эвакуации, но… Именно с того самого дня следы этого мирового шедевра теряются в закоулках истории и их, пока, увы, безрезультатно ищут по сей день.



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