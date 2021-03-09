100 лет назад большевики жестоко подавили Кронштадтское восстание

Сто лет назад большевики подавили одно из самых крупных восстаний в советской истории. Кронштадтские события исследователи пытаются пересмотреть по-новому, акцентируя внимание на репрессивной политике СССР.
Кронштадт является одной из главных морских крепостей России. Она прикрывает Питер с моря. В феврале 1921 года в северной столице начались забастовки. Вскоре сообщения о волнениях докатились до Кронштадта. Моряки и гражданское население требовали свободу слова для эсеров и анархистов, освобождения политических заключённых и самое главное – право крестьянам на землю.
В Кронштадт приехал всесоюзный староста Калинин с супругой. Ему чудом удалось избежать ареста. Вместо него мятежники задержали комиссара Балтийского флота Кузьмина. Также угрозу для большевиков представлял председатель Кронштадтского совета Васильев. Вскоре и он был арестован.
В крепости находилось 18 тысяч солдат, почти полторы сотни артиллерийских орудий, большое количество пулемётов. Штурм крепости начался 8 марта 1921 года. За нескольких дней большевикам удалось взять Кронштадт. Многие матросы и солдаты смогли убежать в Финляндию. Оставшиеся прошли через военный трибунал. Осуждённых было очень много, поэтому властям пришлось создавать специальные концентрационные лагеря.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Иван Отраковский рассказал «АН», почему к ОВД пришли ветераны спецподразделений разных национальностей
Запад гарантировал Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провала возможного наступления в Донбассе
- #ЗАУГЛОМ Александр Лосев о биткойне, росте цены на нефть, и "мусорности" русского рубля
- 08.03 10:25 Лихой гусар - девица Надежда Дурова превзошла удалью многих сослуживцев
- 06.03 09:23 6 марта 1944 года началась Березнеговато-Снигиревская наступательная операция
- 04.03 14:38 75 лет назад Черчилль произнес знаменитую Фултонскую речь. Как отреагировали сверхдержавы
- Новости партнеров Названы самые опасные домашние приборы-шпионы
- 25.02 15:35 Недостаточно велик? Почему мы так мало знаем о величайшем государе за всю русскую историю Иване III
- Новости партнеров DR (Дания): неужели женщины — действительно более сильный пол?