100 лет назад большевики жестоко подавили Кронштадтское восстание

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9 марта 2021, 13:36

Сто лет назад большевики подавили одно из самых крупных восстаний в советской истории. Кронштадтские события исследователи пытаются пересмотреть по-новому, акцентируя внимание на репрессивной политике СССР.



Кронштадт является одной из главных морских крепостей России. Она прикрывает Питер с моря. В феврале 1921 года в северной столице начались забастовки. Вскоре сообщения о волнениях докатились до Кронштадта. Моряки и гражданское население требовали свободу слова для эсеров и анархистов, освобождения политических заключённых и самое главное – право крестьянам на землю.



В Кронштадт приехал всесоюзный староста Калинин с супругой. Ему чудом удалось избежать ареста. Вместо него мятежники задержали комиссара Балтийского флота Кузьмина. Также угрозу для большевиков представлял председатель Кронштадтского совета Васильев. Вскоре и он был арестован.



В крепости находилось 18 тысяч солдат, почти полторы сотни артиллерийских орудий, большое количество пулемётов. Штурм крепости начался 8 марта 1921 года. За нескольких дней большевикам удалось взять Кронштадт. Многие матросы и солдаты смогли убежать в Финляндию. Оставшиеся прошли через военный трибунал. Осуждённых было очень много, поэтому властям пришлось создавать специальные концентрационные лагеря.



