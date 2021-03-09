ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели История 13+

100 лет назад большевики жестоко подавили Кронштадтское восстание

, 13:36

100 лет назад большевики жестоко подавили Кронштадтское восстание

Сто лет назад большевики подавили одно из самых крупных восстаний в советской истории. Кронштадтские события исследователи пытаются пересмотреть по-новому, акцентируя внимание на репрессивной политике СССР.

Кронштадт является одной из главных морских крепостей России. Она прикрывает Питер с моря. В феврале 1921 года в северной столице начались забастовки. Вскоре сообщения о волнениях докатились до Кронштадта. Моряки и гражданское население требовали свободу слова для эсеров и анархистов, освобождения политических заключённых и самое главное – право крестьянам на землю.

В Кронштадт приехал всесоюзный староста Калинин с супругой. Ему чудом удалось избежать ареста. Вместо него мятежники задержали комиссара Балтийского флота Кузьмина. Также угрозу для большевиков представлял председатель Кронштадтского совета Васильев. Вскоре и он был арестован.

В крепости находилось 18 тысяч солдат, почти полторы сотни артиллерийских орудий, большое количество пулемётов. Штурм крепости начался 8 марта 1921 года. За нескольких дней большевикам удалось взять Кронштадт. Многие матросы и солдаты смогли убежать в Финляндию. Оставшиеся прошли через военный трибунал. Осуждённых было очень много, поэтому властям пришлось создавать специальные концентрационные лагеря.

ПВ

Общество

Врач-инфекционист Тимаков предположил, когда в РФ стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Тимаков предположил, когда в РФ стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в рамках разговора с журналистами выразил мнение о том, когда на территории Российской Федерации начнет стабилизироваться ситуация с коронавирусной инфекцией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью