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Лихой гусар - девица Надежда Дурова превзошла удалью многих сослуживцев

, 10:25 , Специальный корреспондент

Лихой гусар - девица Надежда Дурова превзошла удалью многих сослуживцев
Фото: соцсети

Надежда Дурова участвовала в сражениях против Наполеона в прусской и польской кампаниях 1807 года. Была заправским уланом и на хорошем счету у начальства, ею восхищались за храбрость не зная, что она женщина. Отличилась в баталиях при Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде. За безбашенную смелось и спасение от гибели в бою офицера была представлена к Георгиевскому кресту. Родственники раскрыли перед командованием правду о том, что она женщина. Ее хотели изгнать из армии, но заступником стал сам император всея Руси Александр I, позволивший ей остаться на службе с переводом в гусарский полк. Ей благоволил свет Петербурга и лично Николай I, а также его супруга. Надежда Дурова была автором популярных романов, которыми зачитывалось несколько поколений.

Дочь гусарского ротмистра Андрея Дурова - Надежда скиталась с детства вслед за полком, к котором служил ее отец. Мать героини полтавская дворянка Надежда Александрович невзлюбила дочь, и та была отдана денщику-гусару на воспитание. В 1789 году после отставки Андрей Дуров стал городничим в Сарапуле Вятской губернии. Воспитание обычное для девиц того времени было противно Надежде Дуровой. Однажды отец подарил ей черкесского коня Алкида, который стал ей настоящим другом.

Надежда, как и полагалось в те времена по достижении совершеннолетия была отдана замуж и даже родила сына, но брак не сложился. По случаю в то время через Сарапул проходил казачий полк. Надежда влюбилась в есаула из этой войсковой части, переодевшись в мужское платье, сбежала с ним. А может быть и не было никакого есаула, просто она поступила на службу в казачий полк под мужским именем и со своим конем. Долго с казаками она не оставалась и вскоре записалась в уланский полк под именем Александра Васильева Соколова, назвавшись дворянским сыном. Ее зачислили в соответствующий и имела право на продвижение по службе на офицерский уровень.

Надежда оказалась в своей стихии. Она проявляла невиданную лихость и храбрость. Вскоре отличилась в ряде сражений. А под Фридландом в бою спасла жизнь офицера, за что была награждена Георгиевским крестом. Она натуральным образом прославила свое новое вымышленное имя Александр Соколов. Сослуживцы любили и уважали своего молодого безусого товарища. Вскоре Александра Соколова (Надежду Дурову) произвели в корнеты. И тут произошло невообразимое.

Родственники, которым она долгое время была безразлична, воспылали к ней любовью, разыскали и сообщили командованию всю ее подноготную. Скандал был нешуточный. Мало того они написали письмо лично императору всея Руси, которого заинтересовала сея курьезная история. Надежда явилась в Санкт-Петербург и имела долгую аудиенцию у Александру I. В результате монарх проникся ее желанием служить на благо отечества произвел в чин подпоручика и направил в Мариупольский гусарский полк под именем Александрова Александра Андреевича. Всем вовлеченным в истории предписывалось хранить тайну Надежды Дуровой.

В 1811 году она была зачислена в Литовский уланский полк. Находясь в его составе, участвовала в первой фазе войны 1812 года в сражениях под Смоленском и у Колоцкого монастыря. В Бородинской битве она во главе полуэскадрона сражалась на самом жарком мете – обороняла позиции перед деревней Семеновское. На том участке землю не было видно от тел павших людей и лошадей, кровь не впитывалась в землю, а собиралась огромными сгустками. В том Дурова получила контузию, но осталась в строю поскольку боялась, попасть в руки мужчин медиков.

Лихой гусар - девица Надежда Дурова превзошла удалью многих сослуживцев

После этого она некоторое время служила адъютантом при штабе Кутузова. Контузия давала себя знать, главком зная ее тайну настоял на том, чтобы она отправилась на лечение в имение ее отца. В мае 1813 года она вверглась в действующую армию и участвовала в иностранном походе. Отличилась при штурме Гамбурга и крепости Модлин. После войны в 1816 году вышла в отставку в чине штаб-ротмистра и занялась литературным творчеством. Ее дневник попали в руки Александра Пушкина. Поэт нашел дарование надежды изрядным и опубликовал ее рукопись в своём журнале «Современник».

В 1836 году она переселилась в Петербург, была принята в свете, ей благоволила семья императора. Николай I и Великий князь Михаил Павлович здоровались с Надеждой за руку, чего не удостаивались многие российские генералы. За пять лет жития в столице она написала 12 романов, которые били горячо приняты публикой. Скончалась Дурова в преклонном возрасте (дожила до 82 лет) в 1866 году.

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