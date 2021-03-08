Лихой гусар - девица Надежда Дурова превзошла удалью многих сослуживцев

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8 марта 2021, 10:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Надежда Дурова участвовала в сражениях против Наполеона в прусской и польской кампаниях 1807 года. Была заправским уланом и на хорошем счету у начальства, ею восхищались за храбрость не зная, что она женщина. Отличилась в баталиях при Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде. За безбашенную смелось и спасение от гибели в бою офицера была представлена к Георгиевскому кресту. Родственники раскрыли перед командованием правду о том, что она женщина. Ее хотели изгнать из армии, но заступником стал сам император всея Руси Александр I, позволивший ей остаться на службе с переводом в гусарский полк. Ей благоволил свет Петербурга и лично Николай I, а также его супруга. Надежда Дурова была автором популярных романов, которыми зачитывалось несколько поколений.

Дочь гусарского ротмистра Андрея Дурова - Надежда скиталась с детства вслед за полком, к котором служил ее отец. Мать героини полтавская дворянка Надежда Александрович невзлюбила дочь, и та была отдана денщику-гусару на воспитание. В 1789 году после отставки Андрей Дуров стал городничим в Сарапуле Вятской губернии. Воспитание обычное для девиц того времени было противно Надежде Дуровой. Однажды отец подарил ей черкесского коня Алкида, который стал ей настоящим другом.

Надежда, как и полагалось в те времена по достижении совершеннолетия была отдана замуж и даже родила сына, но брак не сложился. По случаю в то время через Сарапул проходил казачий полк. Надежда влюбилась в есаула из этой войсковой части, переодевшись в мужское платье, сбежала с ним. А может быть и не было никакого есаула, просто она поступила на службу в казачий полк под мужским именем и со своим конем. Долго с казаками она не оставалась и вскоре записалась в уланский полк под именем Александра Васильева Соколова, назвавшись дворянским сыном. Ее зачислили в соответствующий и имела право на продвижение по службе на офицерский уровень.

Надежда оказалась в своей стихии. Она проявляла невиданную лихость и храбрость. Вскоре отличилась в ряде сражений. А под Фридландом в бою спасла жизнь офицера, за что была награждена Георгиевским крестом. Она натуральным образом прославила свое новое вымышленное имя Александр Соколов. Сослуживцы любили и уважали своего молодого безусого товарища. Вскоре Александра Соколова (Надежду Дурову) произвели в корнеты. И тут произошло невообразимое.

Родственники, которым она долгое время была безразлична, воспылали к ней любовью, разыскали и сообщили командованию всю ее подноготную. Скандал был нешуточный. Мало того они написали письмо лично императору всея Руси, которого заинтересовала сея курьезная история. Надежда явилась в Санкт-Петербург и имела долгую аудиенцию у Александру I. В результате монарх проникся ее желанием служить на благо отечества произвел в чин подпоручика и направил в Мариупольский гусарский полк под именем Александрова Александра Андреевича. Всем вовлеченным в истории предписывалось хранить тайну Надежды Дуровой.

В 1811 году она была зачислена в Литовский уланский полк. Находясь в его составе, участвовала в первой фазе войны 1812 года в сражениях под Смоленском и у Колоцкого монастыря. В Бородинской битве она во главе полуэскадрона сражалась на самом жарком мете – обороняла позиции перед деревней Семеновское. На том участке землю не было видно от тел павших людей и лошадей, кровь не впитывалась в землю, а собиралась огромными сгустками. В том Дурова получила контузию, но осталась в строю поскольку боялась, попасть в руки мужчин медиков.

После этого она некоторое время служила адъютантом при штабе Кутузова. Контузия давала себя знать, главком зная ее тайну настоял на том, чтобы она отправилась на лечение в имение ее отца. В мае 1813 года она вверглась в действующую армию и участвовала в иностранном походе. Отличилась при штурме Гамбурга и крепости Модлин. После войны в 1816 году вышла в отставку в чине штаб-ротмистра и занялась литературным творчеством. Ее дневник попали в руки Александра Пушкина. Поэт нашел дарование надежды изрядным и опубликовал ее рукопись в своём журнале «Современник».

В 1836 году она переселилась в Петербург, была принята в свете, ей благоволила семья императора. Николай I и Великий князь Михаил Павлович здоровались с Надеждой за руку, чего не удостаивались многие российские генералы. За пять лет жития в столице она написала 12 романов, которые били горячо приняты публикой. Скончалась Дурова в преклонном возрасте (дожила до 82 лет) в 1866 году.