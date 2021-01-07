При подавлении «антоновского мятежа» в 1921 году войска Тухачевского использовали химическое оружие

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7 января 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В этом году исполняется 100 лет со времени «антоновского мятежа на Тамбовщине». Согласно документальным свидетельствам, в ходе его подавления было применено химическое оружие.

29 июня 1921 года легендарный трижды краснознаменец Иван Федько с пятью машинами из бронеотряда № 21 атаковал находившийся в Моисеево-Алабушке отряд повстанцев. Ворвавшись в село, бронемашины открыли ураганный пулеметный огонь с целью выгнать мятежников из села в поле и там их полностью уничтожить. Бой закончился через час. Потерпев поражение и бросив в селе три подбитые машины, Федько бесславно ретировался в Уварово. Повстанцы же, сняв с оставленных бронемашин пять исправных пулеметов и 30 тысяч патронов к ним, тоже покинули Моисеево-Алабушку и ушли в южном направлении.

11 февраля 1920 года в своем докладе Главкому РСФСР Каменеву командовавший войсками Тамбовской губернии Павлов признавал: «В Тамбовской губернии не бандитизм, а крестьянское восстание, захватившее широкие слои крестьянства».

Весной 1918 года во многих деревнях и селах действовал отряд «Красной Сони» (С.Н. Гельберг), состоявший из революционных матросов, анархистов и мадьяр. Отряд ее вскоре был разбит и уничтожен крестьянами, а Соню взяли живой и посадили на кол, где ей пришлось умирать в течение нескольких дней.

Подобный «летучий отряд» приходил и в село Козловка. В его задачу входило установление советской власти. Не обошлось и без грабежа. Озверевший народ забивал входивших в отряд китайцев оглоблями и колами. Вскоре отряд весь был уничтожен толпой, а комиссара, еще живого, распилили пополам.

В докладе президиума Борисоглебского уездного исполкома от 20 февраля 1920 года сообщалось о действиях отряда гражданина Марголина, проводившего в уезде продовольственную политику:

«Продовольственную разверстку гражданин Марголин начинает таким образом. По приезде в село или волость он собирает крестьян и торжественно заявляет: «Я вам, мерзавцы, принес смерть. Смотрите, у каждого моего продармейца сто двадцать свинцовых смертей для вас, негодяев» и т.д. Затем начинается требование выполнить продовольственную разверстку, а потом порка, сажание в холодный сарай и т.п.…»

Поток жалоб на незаконные действия тамбовских продорганов был очень велик. Имеются документальные записи о том, что крестьян с целью выполнить всю разверстку подвергали ужасным пыткам: наливали в сапоги воды и оставляли на морозе, опускали в колодцы, подпаливали бороды. Зачастую пытки применяли к тем, кто выполнил всю продразверстку, однако от них требовали новых взносов. 27 сентября 1920 года, в связи с мятежом в Тамбовской губернии, Ленин спрашивал запиской заместителя наркома продовольствия Брюханова: «Верна ли разверстка 11 млн. пудов? Не скостить ли?». Как ответил Брюханов, неизвестно, но объем продразверстки для Тамбовщины уменьшен не был.

Одна из причин того, что продотрядами в Тамбовской губернии совершалось много беззаконий, заключалась в том, что основную массу продармейцев составляли бывшие дезертиры. Наибольшую активность в антоновском восстании проявили крестьяне волостей и поселений, обладавших значительными природными ресурсами для товарного земледельческого хозяйства, выбравшие для себя еще в 1880-е годы сугубо сельскохозяйственный путь развития и готовые его отстаивать в решительной борьбе.

Известно, что тамбовские власти письменно заверили Ленина, что они непременно выполнят всю продразверстку, если будет оказана срочная военная помощь в разгроме Антонова и прислано необходимое число продармейцев. Знаменитый эсер-террорист Антонов после революции был начальником милиции в Кирсановском уезде и старательно создавал схроны с оружием. Он собрал дружину из 10-15 человек и приступил к террору в отношении местных коммунистов.

1 сентября 1920-го Антонов со своей боевой группой занял волостное село Рамзу. Антоновцами были убиты несколько человек из числа руководящих работников, а лидер дружины заявил, что скоро возьмет «не только Кирсанов, но и Тамбов». В ответ на это начала проводиться более жестокая карательная политика по отношению к селам, поддержавшим повстанцев. Советским отрядам предписывалось арестовывать все мужское население, способное держать в руках оружие, а затем «произвести полную фуражировку, не оставляя ни одной овцы, ни одной курицы в данном пункте; после производства фуражировки данный пункт сжечь».

Начальник отделения штаба войск Тамбовской губернии А. Казаков, выступая в июле 1921 года перед армейскими коммунистами, заявлял:

«Преданная и лояльная нам часть крестьянства после произведенной фуражировки (понимай — грабежа), в результате которой оно лишилось всего инвентаря и жилища (так как оно сожжено), находится в безвыходном положении. Для него нет иного выхода, как только идти и пополнить банду, чтобы жестоко отомстить за свое добро, нажитое столь тяжелым трудом. Целые деревни, боясь нашего «красного террора», забрав свой скот, женщин и детей, уезжают и скрываются в лесах. В результате подобной «ликвидации» банды растут как грибы, и общая численность восставших достигает десятков тысяч человек…»

В сводке Борисоглебского уездного политбюро за вторую половину сентября 1920 года сообщалось, что весь Борисоглебский уезд находится «в полной власти бандитов». 24 сентября командированный в Москву заместитель председателя Тамбовского губисполкома Мещеряков обратился к Ленину с запиской: «Со времени Вашего разговора (и содействия) с Шлихтером о нашем восстании - положение наше ухудшилось (разоружены две роты; взято, таким образом, 400 винтовок и 4 пулемета, и, вообще, противник окреп). Я был у Главкома, получил обещание послать в Тамбов 1 батальон и 300 винтовок; но по вопросу о продотрядах до сих пор ничего не вышло. Нам не дали ничего. И ссыпка идет по 20 – 22 – 25 тысяч пудов в день, вместо 200 – 220 тысяч нужных. Имею просьбу Шлихтера и губкома переговорить с Вами на эту тему, ибо положение худое».

Прочитав записку, Ленин дал указание заместителю председателя Реввоенсовета Республики Склянскому и председателю ВЧК Дзержинскому: «Надо принять архиэнергичные меры! Спешно!»

Уже 6 октября командующий войсками округа Аплок объявил войскам «революционную благодарность за подавление Антонова». О ранении Антонова в голову громогласно сообщили почти все тамбовские газеты. В окончательный разгром Антонова поверило и партийно-советское руководство губернии.

Тем не менее, 13 декабря антоновцы захватили и за три часа разграбили железнодорожную станцию Инжавино, чей гарнизон (433 бойца при двух пулеметах) «не оказал никакого сопротивления, но постыдно бежал, оставив пулеметы, бросив по дороге патроны и винтовки». 17 и 18 декабря мятежники дважды захватывали узловую станцию Иноковка (между Тамбовом и Кирсановом), где в их руки попал вагон с патронами. 17 декабря в селе Алешки Борисоглебского уезда отряд в 500 повстанцев обманом, под видом красноармейской кавалерийской части, захватил весь состав местного райревкома; 22 схваченных ревкомовца были выведены на огороды и зарублены.

18 декабря отряд мятежников под командованием бывшего конокрада Василия Федоровича Селянского захватил село Анастасьевское и разграбил находившийся здесь филиал фабрики по изготовлению шинельного сукна и валенок для Красной армии.

8 февраля, во время заседания Политбюро ЦК РКП (б), на котором обсуждались вопросы о предстоящей посевной кампании, положении крестьянства и бандитизме, Ленин написал «Предварительный, черновой набросок тезисов насчет крестьян», суть которого заключалась в следующем:

«1. Удовлетворить желание беспартийного крестьянства о замене продразверстки (в смысле изъятия излишков) хлебным налогом.

2. Уменьшить размер этого налога по сравнению с прошлогодней разверсткой».

9 февраля тамбовские губком партии и губисполком в специальном обращении к крестьянам писали, что «по всей губернии сделаны распоряжения уездным продкомиссариатам немедленно по получении сообщения прекратить собирание хлебной разверстки и снять все продотряды». Когда новость об отмене продразверстки застала Антонова в одном селе под Тамбовом, и крестьяне со слезами на глазах кричали «Мы победили!..», он сказал повстанческим командирам: «Да, мужики, победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».

После пяти сменявших друг друга командующих в апреле 1921 года Политбюро ЦК РКП (б) назначило командующим войсками Тамбовской губернии лучшего красного командира гражданской войны М. Тухачевского. Его задачей была ликвидация тамбовского восстания в месячный срок. Тухачевский получил 55 тыс. военнослужащих: 37,5 тыс. штыков, 10 тыс. сабель; 63 артиллерийских орудия, 463 пулемета, 5 автобронеотрядов, 4 бронепоезда, 6 бронелетучек, 2 авиаотряда, курсантов Московских и Орловских пехотных и Борисоглебских кавалерийских курсов.

В документальных свидетельствах говорится об использовании снарядов, начиненных хлором. В дневнике боевых действий артдивизиона бригады Заволжского военного округа записано, что 13 июля 1921 года в бою было использовано 47 химических гранат. Третьего августа командир батареи Белгородских артиллерийских курсов доносил начальнику артиллерии 6-го боевого участка, что при обстреле острова на озере Кипец выпущено 59 химических снарядов.

Тем не менее, исследователь А. Бобков высказал сомнения в эффективности применения химических снарядов из-за полного отсутствия опыта у Красной армии. Эксперты Научного центра ФГКУ «33-й ЦНИИИ МО РФ» сделали следующее заключение: «При подготовке к применению химического оружия командованием Тамбовской группировки были нарушены основные требования, предъявляемые к принципам его применения (внезапность, сохранение в тайне применения, массированность, обученность личного состава, участвующего в мероприятиях)».

Тухачевский после неудачного опыта обратился к старым, проверенным методам, и 16 июля 1921 года написал в докладной записке на имя Ленина: «В результате методически проведенных операций на протяжении сорока дней, крестьянское восстание в Тамбовской губ. ликвидировано. Советская власть восстановлена повсеместно».

А еще через год, 24 июня 1922 года, в селе Нижний Шибряй в ходе ожесточенной двухчасовой перестрелки с оперативной группой Тамбовского губотдела ГПУ погибли братья Александр и Дмитрий Антоновы. В истории антоновщины была поставлена жирная точка.