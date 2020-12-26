Третья мировая война в 1960-е годы могла унести более миллиарда жизней при первом ядерном ударе

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26 декабря 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Согласно документам, опубликованным некоммерческой организацией «Архив национальной безопасности», планы США в 1960-е годы по ядерной войне предусматривали уничтожение Советского Союза и Китая, точнее делалась ставка на превращение их в «нежизнеспособные общества». Рассматриваемый документ относится к Единому интегрированному оперативному плану (SIOP), который объединяет другие многочисленные военные проекты и варианты военных решений. Об этом пишет издание National Interest.

Высшее военное руководство США (в том числе начальник штаба ВВС ЛеМэй) в июне 1964 года получило Единый интегрированный оперативный план (SIOP), в котором были прописаны различные варианты ядерных ударов. Предусматривалось уничтожение ядерных и обычных сил противника с минимизацией побочного ущерба, а также удары по ключевым городам и промышленным центрам. Последний вариант был бы направлен на то, чтобы «уничтожить волю и способность советско-китайского блока вести войну, ликвидировать их индустрию и обеспечить послевоенный баланс сил, благоприятный для Соединенных Штатов. В документе отмечалось, что выполнение заложенных в нем задач «должно привести к огромному числу жертв среди населения, поскольку большая часть городского населения может оказаться в зонах поражения ядерным оружием».

В другом анализе Пентагона, «посвященном ударам по городам и промышленным центрам с целью уничтожения СССР и Китая как жизнеспособных обществ, было указано, что достижение 30-процентного уровня смертности (212,7 млн человек, при общей численности населения КНР в 1960-е 709 млн человек) Китая потребует непомерных усилий». Причиной было преимущественно сельское население в Поднебесной в те времена. Отмечалось, что финансовые потери при расходе ядерного оружия на уничтожение 30 ключевых китайских городов превышали порог целесообразности.

В соответствии с SIOP-64 приоритетным было мнение, что можно было бы нанести ядерные удары по Советскому Союзу, не нападая на Китай или наоборот, или воздержаться от ударов некоторым из восточноевропейских стран, а именно - Албании, Болгарии и Румынии.

В качестве главных целей под грифом «Альфа» рассматривались базы тяжелых и средних бомбардировщиков, позиции межконтинентальных и средней дальности баллистических ракет. Ожидаемая вероятность поражения этих целей оценивалась в 95%. Все остальные цели рассматривались, как вторичные. При оценке уничтожения городов и промышленных центров не учитывались разрушительные последствия ядерного оружия (радиоактивность и пожары).

Президент Эйзенхауэр исключил возможность нанесения первого удара - превентивную войну против Советского Союза, но вариант превентивного удара по советским военным целям стал стандартом в ядерном планировании США. Информирование об упреждении было перспективой того, что стратегическая разведка может предупредить о надвигающемся советском нападении, которое американский удар может предотвратить или, по крайней мере, остановить. Более того, некоторые военные аналитики считали, что, сначала уничтожив советские ядерные силы, превентивный удар может ограничить ущерб, нанесенный Соединенным Штатам. Тем не менее, к сентябрю 1963 года высшие должностные лица министерства обороны пришли к выводу, что стратегии ограничения ущерба могут потерпеть неудачу. На брифинге в Белом доме по докладу 1963 года сверхсекретного Подкомитета генерал Леон Джонсон сказал президенту: «Независимо от того, что мы делаем, нет способа избежать неприемлемого ущерба в США в случае начала ядерной войны».

Безотлагательность, придаваемая контрсиловым целям, и доступность превентивных вариантов добавили импульс и нестабильность американо-советскому стратегическому соревнованию. Вашингтон вынужден был увеличить производство ядерных боеголовок, поскольку число приоритетных целей в СССР возрастало с каждым годом. Приведение межконтинентальных баллистических ракет в состояние повышенной боевой готовности для выполнения контрсиловых задач увеличивало риск случайной ядерной войны, как и превентивный вариант. Анализ возможных разрушений и жертв указывал на неизбежность массового уничтожения населения СССР в случае ядерного конфликта.

К тому же, несмотря на опасения США, первый удар никогда не был частью советской военной доктрины. Тем не менее недоверие между Москвой и Вашингтоном нарастало, как снежный ком, что увеличивало опасность спонтанного начала мировой войны.

Вашингтон в стратегическом планировании предусматривал вариант тотального уничтожение СССР, при этом учитывались и возможности советских ядерных сил, оценивались возможные потери Америки при ответном ударе. Общее число жертв ядерного конфликта предполагалось на уровне одного и более миллиарда человек. К 1968 году СССР и КНР уже не рассматривались как едина цель. Приоритетом стало уничтожение Советского Союза. Новые планы предусматривали ликвидацию правительства и командных центров, уничтожение до 30 % населения, до 50 % процентов промышленных мощностей и 150 крупных городов. В соответствии с этим документов при внезапной ядерной атаке погибло бы свыше 70 млн населения СССР.