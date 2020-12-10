10 декабря – день Ордена Андрея Первозванного

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10 декабря 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Высшая государственная награда дореволюционной России - Орден Святого апостола Андрея Первозванного, был учрежден 10 декабря 1698 года по Указу Петра I. Этот орден учрежден в честь святого апостола, небесного покровителя России.

Эту высшую награду могли получить главы государств, члены монарших семей и за чрезвычайные заслуги перед Отечеством только лица в чине не ниже генерала и равные ему согласно Табеля о рангах, государственные деятели и духовенство. Первым кавалером данного ордена в 1699 году стал дипломат и государственный деятель Федор Головин. Сам Петр I был награжден этим орденом за взятие в устье Невы шведских военных кораблей и стал только по счету шестым.

За два века правления династии Романовых со времен Петра орденом Андрея Первозванного были награждены чуть более тысячи человек. В новой России этот орден был восстановлен Указом президента РФ от 1 июля 1998 года.

В положении прописано, что «Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации». Им «награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели, и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Кстати, не стоит забывать, что высшей государственного наградой и в современной России все же остается золотая звезда Героя.

Разберемся с тем, как выглядят знаки принадлежность к этому Ордену. «Х» образный крест с распятием Андрея Первозванного, усыпанный бриллиантами, наносится на цепи, или тот же знак крепится на голубую ленту, носимую через правое плечо, в этом варианте на левой стороне мундира крепится восьмиконечная усыпанная бриллиантами звезда.