Минобороны России опубликовало архивные документы о защите Мурманска летом-осенью 1941 года

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3 декабря 2020, 00:05 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российское военное ведомство продолжает серию публикаций документов времен Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны РФ. Ко Дню неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря, на официальном сайте Минобороны России запущен историко-познавательный раздел «Они защищали Заполярье». В основу этого раздела вошли архивные документы времен Великой Отечественной войны, которые касаются событий обороны Мурманска в 1941 году.

В Мурманске на самой высокой точке над Кольским заливом, которая находится на сопке Зеленый мыс, 46 лет назад был воздвигнут мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В день открытия мемориала в его основание были замурованы две капсулы: одна с горстью земли из Долины Славы (места ожесточенных боев на правом берегу реки Западная Лица в нижнем течении, где проходил главный участок фронта в Мурманской операции 1941 года), а вторая с морской водой с места гибели сторожевого корабля «Туман». На стеле мемориала перечислены все воинские соединения, которые защищали Заполярье в годы войны. Среди них – части 14-й армии, которые первыми встретили врага летом 1941 года.

Раздел открывают документы о действиях подразделений и частей 14-й армии с первых дней войны. 29 июня командиру 14-й стрелковой дивизии и коменданту 23-го укрепрайона было приказано при отходе под массированными ударами противника уничтожать материальную часть, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы и мосты, сжигать за собой все поселки и «противнику ничего не оставлять». Для других частей армии был предусмотрен отход на восточный берег реки Западная Лица с целью занятия прочной обороны.

Боевым распоряжением штаба 14-й армии от 1 июля 1941 года предписывалось не оставлять противнику ни одного исправного моста и дороги, подрывать и сжигать при отводе войск склады и базы с различным имуществом. При этом штабом армии категорично указано на необходимость устранения промахов войсковой разведки, на усиление охраны флангов частей и соединений и на всех уровнях – средств связи.

Рассекреченные документы говорят о тяжелейшей ситуации в районе Титовки, где оборонялся 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Отступающие в беспорядке части и подразделения подвергались сильным атакам авиации противника, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником.

Преобладание в авиации, хорошее знание противником расположения советских частей, недостаточное количество советских зенитных средств, отсутствие связи, плохая организация отхода решили исход боев в районе Титовки. За период с 22 июня по 31 августа 1941 года 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек.

Противник ежедневно пытался прорвать оборону советских войск и осенью 1941 года, применяя тяжелую артиллерию, бомбардировки с воздуха, минометный огонь и обходные маневры. Об этом свидетельствуют опубликованные в разделе оперативные сводки, журнал боевых действий и исторический формуляр 143-го артиллерийского полка. Только 25 сентября в результате ожесточенных боев удалось отбросить силы противника за реку Большая Западная Лица.

Любителей отечественной военной истории заинтересуют рассекреченные наградные материалы на некоторых защитников Заполярья – представления на присвоение высокого звания Героя Советского Союза на политрука Василисина, младшего сержанта Дубинина и лейтенанта Миронова.

Трижды раненый политрук роты 325-го стрелкового полка Василисин С.В., попав со своим взводом в окружение, поднял в атаку оставшихся бойцов и с боем вывел их из фашистской ловушки. Из опубликованного документа становится известно, что «при выходе из окружения тов. Василисин был снова тяжело ранен. 2 бойца на руках понесли потерявшего сознание своего политрука. В пути вражеской миной т. Василисин был убит».

Наводчик станкового пулемета пулеметной роты 24-го стрелкового полка младший сержант Дубинин В.М. 7 июля 1941 года в районе «Долины смерти» уничтожил 80 солдат и офицеров противника, 23 июля он ликвидировал еще 70 фашистов. Во время боев 9-12 сентября, обороняя безымянную высоту, Дубинин отбил несколько атак противника и уничтожил до 40 нацистов.

В разделе размещен наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза командира звена 145-го истребительного авиаполка лейтенанта Миронова В.П. Летчик-истребитель за два месяца боев совершил 127 боевых вылетов в районах Титовки, Большой Западной Лицы, Салми-Ярви, Луостари, Петсамо, порта Лиинахамари. Штурмовал войска и противовоздушные пункты противника, вылетал на разведку аэродромов и тылов, сопровождал свои самолеты, провел 25 воздушных боя, лично сбив 5 гитлеровских самолетов.

Часть архивных документов посвящена легендарному сторожевому кораблю Северного флота «Туман», геройски погибшему 10 августа 1941 года при выполнении боевой задачи. 15 человек из экипажа и сам сторожевик «Туман» погибли в неравном бою с тремя фашистскими эскадренными миноносцами, 17 было ранено. Сторожевик затонул с поднятым флагом.

Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.