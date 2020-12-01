В этот день в 1237 году началось первое монгольское нашествие на Русь

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1 декабря 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Первым под ударом оказалось рязанское княжество. Сражение произошло 1 декабря 1237 года между объединенной дружиной рязанцев и муромлян под руководством князя рязанского Юрия Ингваревича с войском монголов, которым командовали хан Батый и Субэдэей багатур, на реке Воронеж.

Подробности этой битвы не известны, ясно только одно, что русичи потерпели сокрушительное поражение. Кроме Юрия Ингваревича, на поле боя сражались его брат Олег, а также муромские князья Юрий Давыдович и Олег Юрьевич. Источники того времени сообщают, что поначалу русичи потеснили монгольский передовой отряд, но затем оказались в полном окружении.

До нашествия на земли рязанские монголы покорили Волжскую Булгарию и полностью разорили ее столицу город Булгар. Численность войск, возглавляемых рязанским князем, оценивается в 30 тыс. или 40 тыс. ратников. Войско хана Батыя превышало 100 тыс. всадников, причем, монголов в нем было только два тумена (20 тыс. всадников), остальная часть армии состояла из представителей покоренных народов.

Перед вторжением Батый направил в Рязань свое посольство, которое потребовало от князя «десятины во всем: в людях, в князьях, в конях, во всем десятое». Юрий Рязанский ответил: «когда нас не будет, тогда все ваше будет».