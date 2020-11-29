Проза прочного корпуса, или на каких людях держится земля русская

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29 ноября 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: повесть Юрия Крутских "Камрань или Последний "Фокстрот"

Мы продолжаем рассказывать о ярких современных авторах, на чьё творчество стоит обратить особое внимание.

Сегодня представляем вам Юрия Крутских, писателя-мариниста, офицера-подводника, который буквально с первых шагов в литературе громогласно о себе заявил. Вышедшая в прошлом году его первая книга под многообещающим названием - «Камрань, или Невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме», вызвала большой читательский интерес. Никому не известному, провинциальному автору удалось невозможное – меньше чем за год распродать тираж, да ещё и набрать в интернете более 60 тыс. читателей. И это без всякой информационной поддержки! Что не говори, а «сарафанное радио» всё же великая вещь.

Месяц назад из печати вышла новая книга Юрия Крутских - «Камрань или Последний «Фокстрот» и мгновенно стала бестселлером. Книга хоть и адресована читателям, так или иначе связанным с военной службой, но погрузиться в перипетии флотской жизни, ощутить себя настоящим подводником будет интересно и людям сугубо гражданским - достаточно серьёзный материал подан интересно, с юмором и настолько легко, что с первых страниц увлекаешься повествованием, сопереживаешь героям, а после и вовсе не можешь оторваться от чтения.

По жанру «Камрань» - это повесть, хотя по объёму тянет на полноценный роман. Сюжетная линия, как следует из пространного названия первой книги – приключения наших подводников во Вьетнаме. Вот что пишет в аннотации к ней издатель: «Конец восьмидесятых, закат СССР… Во Вьетнамском порту Камрань несёт боевую службу старенькая советская дизельная подлодка. Долгие месяцы вдали от Родины на переднем крае «холодной войны». Книга Юрия Крутских – о морской службе, о весёлом и грустном, с флотским юмором и убойной порцией адреналина. Напряженное и увлекательное повествование от участника событий»

Линейное повествование плавно ведёт нас от события к событию и держит в напряжении до самого конца. Дойдя до последней страницы, так и хочется, вернуться и перечитать некоторые главы. Благодаря неповторимому авторскому стилю, яркому языку, колоритным героям - с книгой трудно расстаться. Вот тут-то на помощь и приходит вторая часть, которая будучи продолжением, является и вполне самостоятельным произведением. Чтение можно начинать и с неё, не испытывая при этом ни малейшего неудобства. Многим читателям видимо так и придётся поступать, потому как первая книга уже закончилась в магазинах, а второе её издание выйдет только через пару месяцев.

Новая книга начинается с напряженной сцены внутреннего психологического конфликта – команда подводной лодки поднята посреди ночи по тревоге, все уверены, что будет очередной учебный выход в море, и лишь один командир знает, что скорее всего это путь в один конец. Приказ на снятие блокировок с ядерного боезапаса просто так не отдаётся! Сумбурные, отрывочные мысли роятся в голове – на дворе апогей перестройки, Горбачёв «целуется» с американцами, и все клянутся друг другу в вечной дружбе. А тут такое! Почему, зачем? Чья-то ошибка, сбой системы или действительно что-то произошло? Конечно – приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок, но… А если всё же ошибка? Имеет ли право военный человек подвергать сомнению необходимость исполнения приказа…

И дальше в повествовании будет ещё немало напряженных сцен, когда человеку – офицеру, матросу приходится делать сложный нравственный выбор, когда на одной чаше весов оказываются: долг, честь и совесть, а на другой - удобство, выгода, материальное и прочее благополучие.

В книге мастерски передана атмосфера позднего СССР, апогея горбачёвской вольницы. Известные нам события видятся с другого ракурса - глазами обычного флотского офицера и его товарищей. Заброшенные на другой конец земли о происходящем в стране они могут судить только по информации получаемой по радио, а обо всём остальном вынуждены додумывать сами. Отсюда и споры до хрипоты в душной кают-компании подводной лодки и наивные надежды на светлое будущее, и подспудный страх неизвестности. И никому неведомо, что в конвульсиях перестройки страна кубарем катится к пропасти…

В книге много и грустного, и трагичного, и смешного. Нет в ней только одного – скуки. Автор постарался сделать так, чтобы книга читалась легко, на одном дыхании и это ему вполне удалось. Бесплатно прочитать книгу можно на сайте, Там же её можно и заказать в печатном варианте. Я же хочу закончить словами автора, взятыми из предисловия: «А теперь – за чтение! Даю слово офицера – скучать не придётся!».