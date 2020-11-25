Почему могучий Советский Союз рассыпался в прах в течение всего одного года

Аргументы Недели → История 13+

25 ноября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Книга «Прощание с эпохой чести. Последний Маршал Великой державы» генерал-полковника Леонида Ивашова посвящена жизни достойного человека, настоящего патриота и солдата, министра обороны Советского Союза маршала Дмитрия Тимофеевича Язова.



На самом деле главный герой – это советский народ. Это драматизм поколений советских людей, опалённых войной и послевоенным мировым противостоянием, выдержавших нечеловеческие испытания и совершивших величайший ратный подвиг во имя жизни на Земле. Именно они своими беспримерными мужеством и героизмом, своим трудовым и воинским долгом не только сберегли нашу страну, но и подняли её на небывалую высоту величия, уважения и восхищения со стороны всего человечества. Великая культура, прекрасное образование, мирового уровня наука, космос, надёжная оборона, справедливое социальное устройство общества – это их напряжённый каждодневный творческий труд, целеустремлённость в достижении высокой цели, их жертвенность во имя мира и безопасности людей планеты Земля. К этому поколению принадлежал Дмитрий Тимофеевич Язов.



Главное испытание предстояло этому поколению не на поле боя. Поколению победителей довелось испить чашу поражения. И не просто поражения, а краха всего, чем они жили. Это поколение было вынуждено своими глазами вдеть, как рушится то, что он строили, проливая пот, а потом и кровь, защищая построенное от внешних врагов. А разрушили это враги внутренние. Новые руководители страны, не нюхавшие пороха, попытались обрести материальные блага и авторитет не трудом и талантом, как их предшественники, а заискиванием перед Западом, предательством национальных интересов, осквернением памяти предыдущих поколений.



А потом случилось то, что случилось. Могучий колосс Советский Союз рассыпался в прах в течение всего одного года. Что чувствовал, уходя из жизни, последний Маршал Советского Союза, 13-й министр обороны СССР, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Тимофеевич Язов? Думал ли он, что надо было силы свои обратить не на охрану границ Советского Союза от внешнего врага, а на то, чтобы предотвратить нападение врага внутреннего? Что надо было решительнее с ним бороться, а не надеяться на разум народа, пошедшего на поводу у кликуш и горлопанов? Этого мы уже не узнаем.



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