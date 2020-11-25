В этот день в 1795 году последний польский король отрекся от престола

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25 ноября 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Польско-литовское государство пережило три раздела в 1772 году, в 1793 году и окончательный – в 1795 году. В результате эта страна исчезла с политической карты мира, а ее земли разделили между собой Российская империя, Священная римская империя (Австрия) и королевство Пруссия. В Гродно 25 ноября 1795 года последний польский король и великий князь литовский Станислав II Август Понятовский отрекся от престола, а польский трон перекочевал в Санкт-Петербург и был помещен в отхожем месте Екатерины II, где использовался в качестве стульчака ее унитаза.

Станислав II Август Понятовский получил польско-литовскую корону в 1764 году при активной поддержке его кандидатуры Екатериной II. Участие российской монархини в судьбе Понятовского историки объясняют долгой любовной связью между Екатериной и Станиславом до ее вступления на престол. Заняв трон, новоиспеченный король взялся за реформы с поразительной энергией, но, очень скоро понял, что все его начинания тормозятся великопольскими магнатами, имевшими сильное влияние на многочисленную шляхту и Сейм. Вскоре это противостояние переросло в откровенную вражду, что в конце концов стало одной из основных причин развала страны. В реалии, Польшу погубили магнаты, рвавшие основы государственности в неудержанной борьбе за власть.

Перед финалом часть шляхты предприняла попытку отстоять Речь Посполитую силой. В 1764 государство охватило восстание, возглавленное Тадеушем Костюшко, которое было подавлено войсками России, Пруссии и Австрии. 24 ноября 1795 в Санкт-Петербурге три вышеуказанные державы подписали договор об окончательном разделе польско-литовского государства.

После отречения Станислав Понятовский переселился в Санкт-Петербург, где пережил смерть Екатерины Великой и скончался уже в бытность российским императором ее сына Павла I в 1798 году. Сначала был погребен в Храме святой Екатерины Александрийской, впоследствии перезахоронен в Польше.