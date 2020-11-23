В этот день в 1708 году РПЦ придала анафеме предателя Мазепу

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23 ноября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В Успенском соборе Москвы в присутствии цесаревича Алексея Петровича Местоблюститель Московского Патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский, урожден близ Львова) в сослужении собора архиереев совершил благодарственный молебен в связи с избранием в гетманы малороссийского Скоропадского, после чего обратился к сослужащим архиереям с воззванием: «Мы, собранные во имя Господа Иисуса Христа, и имеющие подобно святым апостолам, от самого Бога власть вязати и решити, аще кого свяжем на земли, связан будет и на небеси, возгласим: изменник Мазепа, за крестопреступление и за измену к великому государю, буди анафема!»

23 (12 - по строму стилю) ноября 1708 года от Рождества Христова Русская православная церковь предала анафеме изменника Мазепу. Ранее, 8 февраля 1700 года, сей тать произвел положительное впечатление на Петра и даже был удостоен ордена Андрея Первозванного (высшего знака отличия российского). После чего он именовался в документах «Войска Запорожского обеих сторон Днепра гетман и славного чина святого апостола Андрея кавалер». В начале Северной войны Мазепа всячески демонстрировал свою лояльность Петру I. В 1704 году, воспользовавшись восстанием периферийных областей, населенных русскими, против Речи Посполитой и вторжением в Польшу шведских войск, Мазепа с верными ему войсками запорожцев занял Правобережную Малороссию и неоднократно предлагал Петру I присоединить её к землям царства Великорусского. Петр отказался, поскольку это противоречило условиям мирного договора с польской короной от 1686 года. В Северной войне, король польский август «Сильный» был союзником Петра.

В 1705 году Мазепа совершил удачный поход против шведов на Волынь, в общем спас там объединенные войска Петра и Августа, за что 1 ноября 1705 года был награждён орденом Белого Орла. За 20 лет гетманства Мазепа стал владельцем 19 654 дворов в Малороссии и 4 117 дворов на юге Великороссии. Его отношение к Петру поменялось после военного совета в Жолкве в марте 1707 года, на котором обсуждалось существенное ограничение автономии Малороссии и самостоятельности гетмана. В какой-то момент он уверовал в непобедимость молодого шведского короля Карла XII. О предательстве своем он 17 сентября 1707 года сообщил своему генеральному писарю Орлику. Осенью 1708 года царь Пётр пригласил Мазепу присоединиться с казаками к русским войскам под Стародубом. Мазепа медлил, ссылаясь на свои болезни. Меншиков решил навестить якобы больного Мазепу. Опасаясь разоблачения, Мазепа с гетманской казной бежал в конце октября с левого берега Десны к Карлу, стоявшему лагерем на юго-востоке от Новгорода-Северского, в Горках. Царь Пётр I отдал приказание князю Меншикову двинуть из Киева на Запорожскую.

Сечь три полка русских войск под командованием полковника Яковлева с тем, чтобы «истребить всё гнездо бунтовщиков до основания». 11 мая 1709 года Сечь была взята и разрушена. 12 ноября (по старому стилю) 1708 года в Троицком соборе Глухова в присутствии Петра I митрополит Киевский Иоасаф (Кроковский) совершил литургию и молебен, после чего «предал вечному проклятию Мазепу и его приверженцев». В тот же день в Глухове была совершена символическая казнь бывшего гетмана, которая описывается следующим образом: «вынесли на площадь, набитую чучелу Мазепы. Прочитан приговор о преступлении и казни его; разорваны князем Меншиковым и графом Головкиным жалованные ему грамоты на гетманский уряд, чин действительного тайного советника и орден святого апостола Андрея Первозванного и снята с чучелы лента. Потом бросили палачу сие изображение изменника. Все попирали оное ногами, и палач тащил чучелу на верёвке по улицам и площадям городским до места казни, где и повесил». В тот же день в Успенском соборе Москвы в присутствии царевича Алексея Петровича Местоблюститель Московского Патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский) провозгласил нового Гетмана Войска запорожского и придал Мазепу анафеме.

Позже царь Петр Алексеевич, специально для изменника Мазепы, учредил медаль Иуды, которая так и не была вручена ее владельцу.