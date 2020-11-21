В этот день в 1764 году указом Екатерины II была упразднена Гетманщина

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21 ноября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Екатерина Вторая. Фото: соцсети

Гетманщина — это Малая Русь, или земли Запорожского казачьего войска, которые имели сотенно-полковое административное устройство. В 1654 году Гетманщина перешла в подданство Великоросского (Московского царства). С 1663 года для наблюдения за ней был учрежден Малороссийский приказ. 21 ноября 1764 года указом Екатерины II был упразднен сан гетмана, соответственно не стало и Гетманщины. Вместо нее была образована Малороссийская губерния.

В энциклопедическом словаре Гранат, выпущенным до революции под редакцией Владимира Железнова сказано: «Официально Гетманщина называлась Малороссией, находящаяся под русским владычеством, учреждения и права ее малороссийскими, и приказ, ведавший Гетманщиной, малороссийским». Ее начало связывают с антипольским восстанием Запорожского казачьего войска под предводительством Богдана Хмельницкого в 1648 году. Польско-литовское войско потерпело сокрушительное поражение от запорожских казаков и их союзников крымских татар. Король польский и сейм предоставили вольность Запорожскому войску по Зборовскому договору 1649 года.

Но, уже в 1651 году Краков (польская столица тех времен) объявил новую войну запорожцам. Казацкие старшины постановили обратиться к московскому царю за помощью. И в 1654 году запорожцы получили грамоту от Алексея Михайловича о предоставлении протектората и сохранении вольности. В 1663 году их делами занялся Малороссийский приказ. Но подконтрольной Москве оставалась только левобережье Днепра. И лишь в 1704 году левобережный гетман Мазепа силой оружия смог объединить казачьи полки (в административном значении) двух берегов. Речь Посполитая вела войну со Швецией и у нее не было возможности хоть как-то отреагировать на действия казаков Мазепы.

Потртерет Кирилла Разумовского

Переход Мазепы осенью 1708 года на сторону шведов предопределил его дальнейшую судьбу, а возможно и судьбу самой Гетманщины, поскольку отныне Петр Первый им больше не доверял, но и не прибег к ее ликвидации, по вполне понятным причинам. Мазепу сменил Иван Скоропадский. Для наблюдения за Гетманщиной была учреждена Малороссийская коллегия. В 1728 году булава досталась Даниилу Апостолу. По его смерти с 1734 года по 1750 год Малороссия управлюсь генеральной канцелярией.

Последним гетманом малороссийским был определен в 1750 году младший брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны - Кирилл Разумовский. Он правил землями Запорожского войска самостийно без оглядки на Санкт-Петербург, чем и навлек немилость вошедшей на престол в 1762 году Екатерины II. К тому же императрице доносили о злоупотреблениях Разумовского. Жалобы на гетмана направляли и казацкие старшины.

Портрет Петра Румянцева

Екатерина II визировала Указ об упразднении гетманского достоинства 21 ноября 1764 года, пред этим Кирилла Разумовского принудили подать в отставку. В столице Малороссии Глухове начала действовать вновь образованная коллегия под председательством генерал-губернатора графа Петра Румянцева, в ее состав были введены четыре представителя великоросского дворянства и четыре представителя от казацких старшин.