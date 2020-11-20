В этот день в 1945 году начался Нюрнбергский процесс

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20 ноября 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Международный трибунал над военными преступниками, виновными в развязывании Второй мировой войны и в совершении множества ужасных злодеяний начался в Нюрнберге (Германия) в 10 часов утра 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых оказалась практически вся (из оставшихся к тому времени в живых) политическая и военная верхушка нацистской Германии (третьего рейха).

Соглашение о создании Международного военного трибунала было принято в ходе лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года при участии делегаций СССР, Великобритании, США и Франции. Главным результатом этого процесса стало признание Германии, как единственной виновницы в развязывании Второй Мировой войны в Европе. Дальнейшие спекуляции на эту тему можно рассматривать, как недоговороспособность стран Запада: США, Великобритании и Франции, ныне составляющими костяк НАТО. Перефразируя знаменитое высказывание Бисмарка, можно сказать, - любой договор, заключенный с ними, стоит не больше той бумаги, на которой он написан.

Что касается подсудимых, на этом трибунале не все приговоры были вынесены справедливо. Конечно же партийные руководители и промышленные магнаты: Гесс, Розенберг, Франк, Фрик, Функ, Фриче, Зейсс-Инкварт, Шахт, Папен, Ширах, Штрейхер, Крупп, Шпеер достойны своей участи. Смертная казнь стала справедливым «вознаграждением» для верхних чинов «СС»: Кальтенбруннера, Заукеля. Осуждение нацистских дипломатов Риббентропа и Нейрата также можно понять. И суровый приговор Денницу объясним военными преступлениями его подчиненных. Но, к высшим военным чинам победители во Второй мировой войне отнеслись несправедливо сурово, вынесенные им смертные приговоры выглядят, как месть за все многочисленные неудачи войск антигитлеровской коалиции на поле боя. Могли бы расстрелять их согласно военной традиции, но не посылать на виселицу.

То, что Национал-социалистическая партия, штурмовые и охранные отряды, служба безопасности, государственная тайная полиция были признаны преступными организациями – бесспорно справедливо. Но помещать Генштаб вермахта и сам вермахт в список криминальных банд, было уже перебором. Армия воевала и не участвовала в многочисленных злодеяниях нацистов и их военизированных организаций. За преступления люфтваффе нес ответственность лично Геринг (обладавший особыми привилегиями) и, как было уже сказано - в практически пиратской деятельности «волчьих стай» крингсмарине виновен Денниц (который тоже был подотчетен Гитлеру), а не Генштаб и вермахт. Еще раз повторяю, никого обелять не желаю дело в справедливости.

Хочу заметить, что Германия еще не расплатилась сполна за свои злодеяния в той войне. Преступная деятельность нацистов по сей день не выявлена сполна. Самыми омерзительными их преступлениями было массовые уничтожения представителей многих народов. Сейчас достойное осуждение этого человеконенавистнического режима сформулировано только в отношении геноцида евреев. Но, в той войне были и другие пострадавшие народы, о чем в наше время как-то не очень принято упоминать. В той войне, по неполным данным, погибло 6, 9 млн русских, 6,5 млн украинцев, 1,7 млн белорусов. На оккупированных немцами территориях умерло около 13 684 700 человек (это неполные данные).

В международных документах прописано, что Холокост касается всех убитых нацистами людей, число которых оценивают в 17 млн (из них 6 млн - евреев). Не стоит забывать, что Вторая мировая война охватила значительную часть Азиатско-тихоокеанского региона. Китай заявляет о потери 35 млн человек во время войны с Японией 1937 -1945 годов. Кроме того, в годы японской оккупации погибло около миллиона корейцев. От рук японских захватчиков пострадали и другие народы. Кстати, Токио несет не меньшую ответственность за развязывание Второй мировой войны, чем Берлин, но, об этом, также, не принято вспоминать.