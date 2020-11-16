Сводка Совинформбюро за 16 ноября 1942 года

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16 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 16 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика. В Баренцевом море потоплен немецкий танкер водоизмещением около 8тыс. тонн.

В районе Сталинграда продолжались бои. Противник силою до полка пехоты много раз атаковал наши позиции в заводской части города. В результате этих атак гитлеровцы понесли большие потери и не добились никакого успеха. На другом участке наши части вели активные бои и выбили противника с рубежей, занятых им два дня тому назад. В течение дня противник потерял убитыми и ранеными до 1500 солдат и офицеров. Уничтожено 2 немецких танка, 6 орудий, 17 миномётов, 11 пулемётов, разрушено 10 дзотов и блиндажей. Огнём нашей зенитной артиллерии сбито 3 немецких самолёта.

Северо-западнее Сталинграда наши части укрепляли свои позиции и вели разведку. Артиллеристы Н-ской части уничтожили 105-мм орудие, 3 блиндажа и до взвода вражеской пехоты. Снайперы двух соединений истребили за день 120 гитлеровцев. Огнём зенитчиков и пехоты сбито 7 и подбито 10 немецких самолётов. Кроме того, наши лётчики в воздушных боях сбили 4 самолёта противника.

Юго-восточнее Нальчика наши войска вели активные боевые действия и, преодолевая огневое сопротивление противника, несколько продвинулись вперёд. Танкисты Н-ского подразделения под командованием Кандыбы подбили 4 немецких танка и одну автомашину. Танковый экипаж лейтенанта Ватрушина уничтожил 2 танка и одно противотанковое орудие противника. Кузьменко подбил из противотанкового орудия тяжёлый немецкий танк.

Северо-восточнее Туапсе на одном участке противнику удалось продвинуться вперёд. Контратакой наших подразделений враг был отброшен на исходные рубежи. На поле боя осталось более 100 трупов немецких солдат и офицеров. При налёте на один наш объект огнём зенитной артиллерии сбито 5 немецких самолётов.

На одном из участков Волховского фронта противник вновь предпринял несколько атак с целью вернуть занятый нашими бойцами населённый пункт. Все атаки гитлеровцев отбиты. По уточнённым данным, в боях за этот населённый пункт за два дня немцы потеряли убитыми до 1500 солдат и офицеров.

На Карельском фронте снайперы Н-ского соединения за три дня истребили 179 солдат и офицеров противника. Снайперы Заватский, Назаров, Закматов, Петреченко и Лавров за один день уничтожили 12 гитлеровцев.

Отряд смоленских партизан пустил под откос воинский поезд противника. Разбиты паровоз и 20 вагонов. Партизаны этого же отряда за последние дни уничтожили 9 немецких автомашин, 4 мотоцикла и истребили 48 немецких солдат.

Юго-восточнее Нальчика в селе, освобождённом на днях от немецко-фашистских войск, лейтенант Николай Меньшиков, красноармейцы Сергей Архипов, Иван Юрко, Иван Орешкин, Виталий Сизов и Александр Савицкий обнаружили 8 трупов красноармейцев, замученных немцами. Показаниями очевидцев и медицинским осмотром установлено, что гитлеровцы подвергли пленных зверским пыткам. Палачи отрезали советским бойцам уши, пальцы, раздробили суставы ног и рук, а потом прикладом размозжили им головы.