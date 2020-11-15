В этот день, в 1722 году Петр I повелел сформировывать Каспийскую флотилию

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15 ноября 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

15 ноября 1722 года император Всероссийский Петр I подписал указ о формировании Каспийской флотилии. Она в дальнейшем сыграла важную роль в персидских войнах, в завоевании Восточного Кавказа и каспийского побережья Закавказья.

Еще до окончания Северной войны Петр I проявлял живой интерес к Каспийскому морю, и он заключался не только в необходимости поддержки военных походов против Персии и ее сателлитов закавказских татар (Дербентское, Бакинское и Кубинское ханства) , но и в торговых делах.

Краснознаменная Каспийская флотилия - оперативное объединение ВМФ. Базируется в Каспийске и Астрахани. Является самой мощной военно-морской силой в Каспийском регионе. В составе флотилии несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, береговые войска. После распада СССР и преобразования бывших республик в суверенные государства флотилия была разделена между каспийскими государствами СНГ. Российскую Каспийскую флотилию пришлось перебазировать из Баку в Махачкалу и Астрахань.

Главными задачами флотилии, которая уже несколько веков стоит на страже южных рубежей России, остаются обеспечение национально-государственных интересов страны и противодействие терроризму. В настоящее время в состав флотилии входят ракетные сторожевые корабли - корветы УРО, малые ракетные и артиллерийские корабли, ракетные и артиллерийские катера, десантные корабли на воздушной подушке, базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты, береговых артиллерийских войск. В 2010 году Каспийская флотилия вошла в состав Южного военного округа.