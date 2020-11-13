Большой сегмент российского Химпрома вылетел в «озоновую дыру»

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13 ноября 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

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В наше время США ведет грубую борьбу с конкурентами посредством санкций, раньше Штаты работали тоньше, сначала ради запрета того или иного продукта создавалась научная гипотеза о его крайнем вреде для природы, человека или что-то в этом роде. Затем организовывалось международное движение, которое основываясь на подтасованных учеными данных добивалось запрета на производство того или иного продукта. Этой участи в разные времена подверглись: фреон, асбест, конопля (ранее она использовалась для производства волокон, тканей и масел) и российское производство гражданских авиалайнеров оказалось под ударом. Показательна история с фреоном, его запрет обогатил американскую компанию DuPont (Дюпон), которая стала злым гением не только в этом случае.

Прежде всего стоит взглянуть повнимательнее на компанию «Дюпон», это флагман химической промышленности Соединенных Штатов. Американский профильный исследовательский Political Economy Research Institute дал первое место этому химическому монстру в списке предприятий, загрязняющих природу. «Дюпон» производит широкий спектр химической продукции гражданского и военного назначения: органические гранулы, волокна, ткани, промышленные газы, порох, взрывчатку и прочее. У этой компании есть подразделения, занимающиеся генной инженерией.

Прибыли «Дюпона» значительно возросли во время Первой и Второй мировых войн. Еще в американскую гражданскую этот монстр поставлял порох и взрывчатку как армии «Севера», так и южанам. «Дюпоновскими» напалмом и дефолиантами обильно полита земля Вьетнама. Но, самые изысканные и прибыльные аферы в XX веке эта компания провернула с привлечением ученых. Например, героями кампании, приведшей к запрету производства фреона-11 и фреона-12, стали американцы Шервуд Роуланд, Маурисио Молина и немец Пауль Крутцен. Напоминаем, что эти господа выдвинули гипотезу о вредоносном воздействии вышеуказанных газов на озоновый слой в атмосфере нашей планеты. В общем было высказано мнение, что они являются причиной возникновения «озоновых дыр».

В 1986 году была организованна экспедиция, в Антарктиду, в ней участвовало 13 американских специалистов, руководство было поручено Сьюзен Соломон. Ставилась задача подтвердить гипотезу Роуланда - Молины, что и было сделано. То, что озон взаимодействует фреоном – доказанный факт. Озон вообще взаимодействует практически со всеми химическими веществами. Однако ведущие ученые указывают на некорректные и ненаучные методы, которыми пользовались участники экспедиции. Кстати, как они определяли наличие фреона в стратосфере, до сих пор неизвестно. Хотя уже давно разработан метод использование изотопа фтора внедренного в молекулу фреона. То есть на земле выпускается этот маркированный газ, а на высоте 30 км делаются пробы, чтобы его обнаружить. Но беда в том, что фреон очень тяжелый газ и вовсе не стремится улетучиваться вверх, а, наоборот – затекает в низины. Уже исходя из этого можно с уверенностью говорить о несостоятельности гипотезы Роуланда – Молины. Российские ученые также указывают, что «озоновые дыры» порой образуются в таких местах, где человек практически не живет. Следовательно, там нет фреона. А над городами, где фреон выбрасывается в атмосферу тоннами, «озоновых дыр» нет.

Но доводы добросовестных ученых не были приняты во внимание, поскольку к процессу запрета фреонов подключилась ООН со своими соответствующими структурами. Так возник «Монреальский протокол» запретивший производство фреонов старого поколения, имевших маркировку 11, 12, 113, 114, 115. А ведь это были дешевые, безопасные для человека и энергосберегающие газы. Сейчас их заменяют фреоны нового поколения: дорогие, небезопасные, легко воспламеняющиеся и энергозатраные при эксплуатации в качестве хладагентов.

Сухой остаток у «Монреальского протокола» таков: Россия получила квоту на производства 226 т фреона в год (данные 1998 года), исключительно для медицинских нужд. США получили квоту на производство 3625 т фреона, львиная доля досталась «Дюпону». А Монреальский протокол со временем увеличил список запретов, сейчас в него уже внесены в качестве озоноразрушающих веществ (ОРВ): галоны, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), четыреххлористый углерод (ЧХУ).

Горбачев, приказавший послу СССР в Канаде подписать Монреальский протокол, по сути, похоронил огромный пласт российского Химпрома, заводы производившие бытовые и промышленные холодильники, и поставил под удар обороноспособность страны. Дальнейшее разрушение отечественной химической промышленности связанно с деятельностью премьеров: Гайдара, Черномырдина и других, выполнявших требования «МП». Для большей надежности МБРиР дал правительству РФ кредит в размере 110 млн долл для уничтожения производств фреона. Сигналы от наших оборонных предприятий о катастрофических последствиях сворачивания значительной доли Химпрома, не принимались во внимание. Сейчас российские оружейники вынуждены закупать фреоны в США, у того же «Дюпона».

Заведующий отделом озонового мониторинга Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Григорий Крученицкий высказался предельно откровенно на этот счет: «Для того чтобы выполнить условия протокола и отказаться от производства ряда химических веществ, был фактически разгромлен химический сектор оборонного комплекса СССР. Причем разгромлен на деньги, которые Международный банк реконструкции и развития выделил Советскому Союзу для перестройки химической промышленности под новые фреоны. Деньги были отданы западным экспертам с полным технологическим описанием наших химических комбинатов в Волгограде, Ленинске-Кузнецком и Перми. После этого мы оказались заложниками ситуации».

Разработчик энергоэффективного и безопасного хладона R510 (предназначенного для систем охлаждения МКС) Игорь Мазурин выразился предельно жестко: «Монреальский протокол должен быть запрещен». Мотивация тому простая, этот договор основывается на псевдонаучных выводах. Российские ученые указывают на тот факт, что озоновые дыры существуют очень долго (сотни, а может быть и тысячи лет). А фреоны, попавшие в атмосферу «живут» два года и не долее, их уничтожают грозовые разряды (число который достигает 3 млрд. в год). За 30 лет своего существования гипотеза Роуланда – Молины так и не нашла подтверждения на практике, уже поэтому должна быть признана ошибочной.

Сейчас над этим уже никто не смеется, но в образовании озоновых дыр когда-то обвиняли советские авиалайнеры. При этом отмечалось что полеты американских пассажирских самолетов «Боинг» не наносят вреда озоносфере Земли. После развала СССР об этой гипотезе благополучно забыли. И еще, «Дюпон» виновен не только в сокращении нашего Химпрома, за ним числятся и другие грешки. Представленный этой компанией на мировом рынке в 1935 нейлон требовал защиты от конкуренции.

В это время в СССР производилось большое количество очень прочных промышленных тканей, исполненных на волокнах из конопли. Кроме того, это растение шло на изготовление высококачественной бумаги (бумага из конопли не требовала отбеливания «для которого использовался дюпоновский химический реагент») и растительных масел. «Дюпон» организовал через прессу (сначала американскую, затем - мировую) кампанию по признанию конопли исключительно, как растения содержащего каннабиноиды (наркотические вещества). Волна, поднятая в США, докатилась до нашей страны. Так сельхозяйственная культура конопля, превратилась в каннабис или марихуану. Крупный пласт производства прочных технический естественных тканей и качественной бумаги был уничтожен. Примера ради стоит сказать, что конопляное волокно в 10 раз прочнее хлопка и по экологичности оно не имеет себе равных. Та же участь постигла производство асбеста в отечестве нашем, незаменимый для создания огнеупорных и противопожарных материалов. В настоящее время он заменен на изготавливаемый «Дюпоном» номекс.

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