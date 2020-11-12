Сводка Совинформбюро за 12 ноября 1943 года

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12 ноября 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 12 ноября войска 1-го Украинского фронта овладели районным центром Житомирской области городом Коростышев, а также заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Красиловка, Володарка, Термаховка, Обуховичи, Слоюода Кухарская, Пенизевичи, Фёдоровка, Мирча, Детинец, Русановка, Ляховая, Заньки, Чайковка, Торчин, Слипчицы, Слободка, Шахворостивка, Водотый, Болячев, Гнилец, Соболевка, Липки, Кривое и железнодорожные станции Ирша, Пенизевичи, Скочище. В районе Фастова наши войска отбивали контратаки пехоты и танков противника.

На Керченском полуострове наши войска вели бои по расширению плацдарма и овладели рядом сильно укреплённых опорных пунктов противника.

Южнее Речица наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу Днепра и заняли несколько населённых пунктов. На других участках фронта велась войсковая разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.