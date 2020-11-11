В этот день в 1480 году завершилось стояние на реке Угре

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11 ноября 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Стояние на Угре, положившее конец монголо-татарскому игу на Руси, завершилось 11 ноября 1480 года. Хан Большой Орды Ахмат собрал несметные полчища в надежде повторить набеги Бату Хана на земли русские. Все в отместку за то, что Москва отказалась платить Орде дань.

Иван III Васильевич, вступив на престол Московского княжества в 1462 году, сосредоточился на усилении борьбы с Большой Ордой, которая в те годы значительно усилилась благодаря мудрой политике Ахмат Хана. Его власть распространялась по среднему и нижнему Поволжью и на земли, раскинувшиеся между Волгой и Днепром.

В январе 1480 года против Ивана III восстали его братья Борис князь Угличский и Андрей Большой князь Волоцкий. Ахмат Хан, используя это противостояние намеревался заставить Москву быть покорной. Иван III заключил союз с врагом Большой Орды - крымским ханом Менгли-Гиреем. Крымчаки и московиты договорились действовать совместно против Большой Орды и Речи Посполитой, это были времена короля Казимира IV.

Получив весть о приближении к российским рубежам ордынцев в последних числах мая 1480 года, Иван III направил к Оке дружины на помощь засечным отрядам, несущим постоянную службу на южной окраине княжества Московского. В Серпухов с войсками прибыл сын Ивана III Иван Молодой, а в Тарусу отправился брат московского князя Андрей Меньшой со своей дружиной.

Ахмат Хан решился на обходной маневр, хотел вторгнуться в Московию из польско-литовских пределов. Князь Московский узнав об этом, переместил свои силы к реке Угре и встал на пути Ахмат Хана. Так получилось, что противники оказались на противоположных берегах Угры и простояли ввиду друг друга боле месяца, предпринимая небольшие бестолковые вылазки.

Периодически возникали небольшие стычки за переправы. Река Угра замерзла 26 октября, ордынцы получили очевидное тактическое преимущество. Но, Хан им не воспользовался. Он ждал Казимира. Так и не дождавшись союзника, ордынский владыка отступил восвояси. Его отход начался 11 ноября 1480 года чуть более столетия спустя после Куликовой битвы.