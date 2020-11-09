9 ноября 1941 года войска вермахта блокировали Севастополь с суши

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9 ноября 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Считается, что 9 ноября 1941 11-я армия вермахта под командованием генерал-полковника Эриха Манштейна завершила блокирование Севастополя с суши. В тот же день был сформирован севастопольский оборонительный район (СОР) в состав которого вошли: гарнизон города и Приморская армия РККА. Командование СОР было поручено генерал-майору Ивану Петрову.

На крымском направлении наступала 11-я армия генерал-полковника Манштейна, в ее составе было свыше 200 тыс. солдат и офицеров, 450 танков, свыше 2 тыс. артиллерийских орудий и минометов, 600 самолетов. Ее главной целью был Севастополь – база Черноморского флота СССР. В Ахтиярской и Балаклавской бухтах дислоцировались главные силы флота: один линейный корабль, пять крейсеров, 11 эсминцев, 16 подводных лодок.

Гарнизон Севастополя насчитывал до 21 тыс. штыков, его артиллерийский арсенал составлял 150 орудий и минометов. 4 ноября было принято решение о создании Севастопольского оборонительного района, в состав которого 9 ноября были переданы: гарнизон города и Приморская армия, переправленная из Одессы, насчитывавшая до 50 тыс. штыков, 170 артиллерийских орудий и 90-100 самолетов, командармом был генерал-майор Иван Петров. 9 ноября 1941 года Севастополь был полностью блокирован с суши, СОР вел оборонительные бои с противником, имевшим трехкратное превосходство в силах и средствах. В течение ноября в город прорвались разрозненные части 184-ой дивизии НКВД.