В этот день в истории: Второе народное ополчение изгнало поляков из Москвы

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4 ноября 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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День 4 ноября отмечается в России как праздник освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Этот праздник был установлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, известен как «День народного единства», поскольку по представлению его устроителей весь российский народ в смутное время объединился в борьбе против польских оккупантов. Справедливости ради отметим, что далеко не все - потому что многие московские фамилии высшего сословия находились у поляков на службе, были также коллаборационисты и среди горожан. Стоит сделать еще одну оговорку, оккупанты были все же польско-литовскими, с большой долей малороссийского казачества и белорусских ратников, да еще к ним примкнула некоторая часть российского казачества, короче - не все так просто, как многие историки это подают.

Инициатором сопротивления стала Русская православная церковь, которая, кстати, являлась цементирующей основой во всем деле строительства нового Великорусского государства вокруг княжества Московского. Церковь буквально принуждала правителей первопрестольной сопротивляться и Золотой Орде, и католическому Западу. Такие знаковые для независимости Руси баталии, как Куликовская битва и Стояние на Угре произошли по настоянию православных пастырей. И в прекращении «Смуты» с последующим возрождением Российского государства церковь сыграны пусть и не замеченную историками, но – ключевую роль. Не надо забывать, что первый царь из династии Романовых был сыном Патриарха Московского и всея Руси Филарета, рожденным еще до пострига его святейшества. Матушка первого государя новой Великой России, так же была пострижена в монахини в бытность Бориса Годунова. Но Бог миловал это благородное семейство, которое дало отчизне нашей новую династию, правившую затем свыше 300 лет. Величайшим из Романовых стал внук Михаила Федоровича – Петр Великий.

Как бы то ни было, второе ополчение состоялось, если верить историкам, его возглавили мещанин Кузьма Минин и князь из рода Рюриковичей - Дмитрий Пожарский. Местом формирования этого ополчения принято считать Нижний Новгород. Его численность не превышала 8 тыс. ратников, были в нем посадские люди, дворянские дети, казаки и стрельцы, отдельную силу составлял отряд Дмитрия Трубецкого, насчитывавший до 2500 сабель, но действовавший самостоятельно. Помимо этого воеводы, среди военачальников второго ополчения значатся вышеупомянутые князь Пожарский и мещанин Минин, а также князья Андрей Хованский-Большой и Дмитрий Пожарский-Лопата. Интересен еще один факт, не относящийся к нашему повествованию, но о нем не могу не упомянуть. Дело в том, что патриарх Никон, известный своей церковной реформой, расколовшей Православную Русь, в миру носил фамилию Минин, был урожден близ Нижнего Новгорода в мае 1605 года. В 1612 ему было семь лет от роду.

Вернемся к моменту изгнания поляков из Москвы, которому предшествовало решающее сражение между Вторым ополчением и польско-литовским войском гетмана Ходкевича. Силы последнего оценивались в 12 тыс. ратников. Из них более 8 тыс. - малороссийские казаки. Около 400 венгров, порядка 200 немцев, белорусы, поляки и прочие. Отдельную силу в 3 тыс. воинов составлял польский гарнизон в Кремле. Баталия развернулась вдоль западных укреплений Китай-города и в Замоскворечье еще 1 сентября. Первые стычки у Чертольских ворот – сейчас это участок от Храма Христа и в Замоскворечье. Ходкевич пытался прижать ополченцев к реке и уничтожить, но не тут-то было. Во-первых, он получил дружный отпор русских ратников, во-вторых, неплохо работали пушкари ополчения, обильно поливавшие поляков и их прихвостней картечью. В-третьих, во фланг Ходкевичу в урочный час ударило подкрепление в тысячу ратников и опрокинуло его боевые порядки. Которые в страхе отступили аж к поклонной горе. Небольшой отряд поляков остался защищать городские укрепления. В последующие два дня сеча была еще жарче. На третий день битвы стороны дрались там, где сейчас стоит Храм Христа Спасителя около 14 часов к ряду и русские одолели супостата и погнали его вон из Москвы. Ходкевич ушел, но, в городе еще оставались польские отряды под командованием полковников Струся и Будилы.

Штурм Китай-города был предпринят в конце октября – в первых числах ноября (по новому стилю), к тому моменту осажденные голодали и испытывали серьезный недостаток в порохе и снарядах. Кремль пал только 4 ноября, а на следующий день состоялось торжественное восшествие войск ополчения в Первопрестольную. По другим данным капитуляция польского гарнизона была принята только 6 ноября, в тот же день ополчение заняло Кремль. На Руси, начиная с середины 17 века, вплоть до октябрьского государственного переворота 1917 года, день освобождения Москвы от поляков праздновался ежегодно 22 октября. По понятым причинам торжества не состоялись только в 1812 году.