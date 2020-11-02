В этот день в 1914 году Российская империя объявила войну Турции

Аргументы Недели → История 13+

2 ноября 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Санкт-Петербург объявил войну Блистательной Порте (Турции), 2 ноября 1914 года после того, как турецкие войска вторглись на территории России близ Батуми, а турецкие крейсеры «Явуз Султан Селим» и «Медили» обстреляли Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск.

Османская империя высоко оценивала возросшую мощь германии и видела в ней потенциального союзника способного помочь отвоевать у России ранее потерянные территории. Берлин также высоко оценил потенциал сотрудничества с Турцией в возможности расширения своих владений на восток. Еще в 1913 году из Берлина в Стамбул была направленна уполномоченная группа дипломатов и военных во главе с генералом Лиманом фон Сандерсом для заключения секретного союзного договора.

Глава немецкой военной миссии в Порте полковник Бронзарт фон Шеллендорф занимался подготовкой плана кампании для османской армии. В соответствии с этим документом турецкие войска должны были вести наступательные действия против русских на Балканах. 2-й заместитель начальника Генштаба османской империи Хафыз Хаккы представил свой военный план, согласно которому основная часть наступательных действий против России переносилась на восточное побережье Черного моря и Южный Кавказ.