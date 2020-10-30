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В истории день 30 октября связан с многими знаменательными военными событиями

, 10:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В истории день 30 октября связан с многими знаменательными военными событиями
Фото: соцсети

В 1400 году 30 октября великий завоеватель Тамерлан (железный хромец) со своим войском взял крупнейший сирийский город и торговый центр Халеб (Алеппо), в тем времена там правили мамлюки, 150 годами ранее захватившие власть в Египте и распространившие ее далеко за его пределы. Вслед за Алеппо пали другие древние города Аш-Шама (Сирии): Хама, Баальбек и Дамаск.

30 октября Российские военные моряки празднуют 324-летие ВМФ РФ. В этот день в 1696 году Петр Первый велел боярской Думе приговорить (подписать указ) о создании российского военного флота. На деле царь начал строительство военных кораблей несколько раньше. Соломбальская судоверфь (близ Архангельска) ведет свое летоисчисление в 1693 году. А в Воронеже стапеля и первые корабли были заложены весной 1695 года и уже в следующем году здесь было создано адмиралтейство, функционировавшее до 1711 года.

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В истории день 30 октября связан с многими знаменательными военными событиями

30 октября 1708 Петр I решил посчитаться с мятежными малороссийскими казаками и их гетманом – изменником Иваном Мазепой. Царь велел разорить его столицу город Батурин. И уже на следующий день 31 октября Александр Меншиков со своим корпусом осадил город, а через два дня взял его приступом. Укрепления Батурина были срыты, строения – преданы огню, а его защитники поголовно перебиты. Не пощадил Александр Данилович в этом городе никого всех жителей он велел казнить. 

В истории день 30 октября связан с многими знаменательными военными событиями

В этот день в 1941 году началась героическая оборона Севастополя, в которой участвовали
части и соединения Черноморского флота, Приморской армии и население города. Защитники этой твердыни продержались, надолго сковав большие силы противника.

В истории день 30 октября связан с многими знаменательными военными событиями

30 октября 1961 года Советский Союз испытал мощнейшую термоядерную бомбу на полигоне, расположенном на Новой земле. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте или около 2,4х1017 Дж (что соответствует дефекту массы 2,65 кг).

В истории день 30 октября связан с многими знаменательными военными событиями

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