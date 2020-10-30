В истории день 30 октября связан с многими знаменательными военными событиями

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30 октября 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В 1400 году 30 октября великий завоеватель Тамерлан (железный хромец) со своим войском взял крупнейший сирийский город и торговый центр Халеб (Алеппо), в тем времена там правили мамлюки, 150 годами ранее захватившие власть в Египте и распространившие ее далеко за его пределы. Вслед за Алеппо пали другие древние города Аш-Шама (Сирии): Хама, Баальбек и Дамаск.

30 октября Российские военные моряки празднуют 324-летие ВМФ РФ. В этот день в 1696 году Петр Первый велел боярской Думе приговорить (подписать указ) о создании российского военного флота. На деле царь начал строительство военных кораблей несколько раньше. Соломбальская судоверфь (близ Архангельска) ведет свое летоисчисление в 1693 году. А в Воронеже стапеля и первые корабли были заложены весной 1695 года и уже в следующем году здесь было создано адмиралтейство, функционировавшее до 1711 года.

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30 октября 1708 Петр I решил посчитаться с мятежными малороссийскими казаками и их гетманом – изменником Иваном Мазепой. Царь велел разорить его столицу город Батурин. И уже на следующий день 31 октября Александр Меншиков со своим корпусом осадил город, а через два дня взял его приступом. Укрепления Батурина были срыты, строения – преданы огню, а его защитники поголовно перебиты. Не пощадил Александр Данилович в этом городе никого всех жителей он велел казнить.

В этот день в 1941 году началась героическая оборона Севастополя, в которой участвовали

части и соединения Черноморского флота, Приморской армии и население города. Защитники этой твердыни продержались, надолго сковав большие силы противника.

30 октября 1961 года Советский Союз испытал мощнейшую термоядерную бомбу на полигоне, расположенном на Новой земле. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте или около 2,4х1017 Дж (что соответствует дефекту массы 2,65 кг).