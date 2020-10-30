Российский военный флот празднует свое 324-летие

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30 октября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

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Нет в заголовке этой статьи никакой путаницы. Бесспорно, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» День Военно-Морского Флота в нашей стране отмечается в последнее воскресение июля. Но каждый военный моряк помнит, что не иначе, как 30 октября 1696 года по настоянию Петра I Боярская Дума приговорила, - На Руси «быть морским судам». По сему, летоисчисление ВМФ РФ ведется именно с этой даты.

Строго говоря военные корабли на европейский манер на Руси, начали строить задолго до вышеописанного указа. В бытность Перта Великого первую судоверфь начали возводить еще осенью 1693 года на беломорском острове Соломбала близ Архангельска. Тогда же, было учреждено Архангельское Адмиралтейство. При участии Петра 18 сентября того же года был заложен на стапелях, вновь созданной судоверфи, малый 24-х пушечный фрегат «Св. Апостол Павел», который строился под руководством голландских корабелов. К окончанию царствования Петра Великого там было построено 126 военных и торговых кораблей разных типов. До появления Санкт-Петербурга и учреждения в нем Адмиралтейства, в ходе Северной войны, корабли, построенные на Соломбальской верфи, переправляли на Балтику волоком.

В Воронеже верфь начали возводить и строить на ней военные корабли еще в 1694 году. По окончании Азовских походов, в 1696 здесь было, также, учреждено Адмиралтейство, которое функционировало до 1711 года. На его верфях за 15-летнний период было построено 215 больших, средних и малых военных кораблей и несчетное множество всякой боевой мелочи, типа стругов.

Ко дню кончины Петра Великого, под его руководством российский флот получил от Адмиралтейств: 111 линкоров и 38 фрегатов, более 60 бригантин множество - крупных галер, скампавей и бомбардирских кораблей, шмаков и брандеров; более трехсот грузовых судов и огромное количество разновеликих лодок.