24 октября отмечается день спецназа

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24 октября 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

День подразделений специального назначения — профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения ВС РФ, отмечаемый ежегодно 24 октября, установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Дата нового праздника была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1950 году военный министр СССР маршал Александр Михайлович Василевский подписал директиву с грифом «секретно». Данная директива предусматривала создание в Советском Союзе подразделений специального назначения (глубинная разведка или разведка специального назначения) для действий в глубоком тылу вероятного противника.