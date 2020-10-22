В этот день в 1702 году русские войска, возглавляемые Петром I, штурмом взяли Нотебург

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22 октября 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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До начала генерального штурма была проведена тщательная его подготовка. В течении трех недель крепость находилась в осаде, а Петр стягивал к ней войска, осадную артиллерию, рабочие строили лодки и готовили штурмовые лестницы. До 1612 года город- крепость, заложенный новгородцами в незапамятные времена (в 1323 году) назывался Орешек и принадлежал государству Московскому. Шведы, овладев этой твердыней назвали ее на свой манер, Нотебург переводится на русский Орех-город. Остров, на котором расположена эта цитадель, находится посередине истока реки Нева из Ладоги, имеет хорошую естественную защиту. По замыслу Петра он должен был стать добротной опорой для правого фланга его войск на всей невской линии.

Остров Ореховый скалистый с высокими берегами, разделяет Неву на два широких рукава и является великолепной платформой для возведения хорошо защищенной крепости. Вода в этих рукавах не замерзает даже в самые лютые морозы. Стены цитадели были сложены из мощных карельских гранитных валунов, такая фортификация не по зубам полевым пушкам. Здесь нужна тяжелая осадная артиллерия, на подвоз которой понадобилось продолжительное время. Долгое сидение в осаде повлияло на стойкость гарнизона, голод и болезни стали причиной ропота среди солдат и местных жителей.

Штурму предшествовала трехдневная бомбардировка. Каленые ядра не приносили вреда крепости, пришлось уповать на мортиры, которые забрасывали бомбы в город через стены и взрываясь вызывали пожары и множественные разрушения городских строений. К началу приступа войска на лодках подплыли к острову и высадились на его берег. По сигналу гренадеры пошли в атаку с лестницами в руках, закипел кровопролитий бой, русские несли большие потери, но не останавливали приступ, на место разбитых лестниц ставили новые, погибших товарищей заменяли другие солдаты, которые с клинками на голо рвались вверх на штурм шведской твердыни. Бой длился уже не менее 13 часов, обороняющиеся выбились из сил, но войска Петра не снижали натиск ни на йоту. Первой на крепостную стену поднялась колонна, возглавляемая Александром Меньшиковым.

Царский любимец без страха лез под пули, его шпага была залита шведской кровью. После успешного прорыва в крепость отряда Меньшикова оборона шведов посыпалась как карточный домик. Вскоре Нотебург пал. Его торжественная сдача прошла тремя днями позже. Вероятно, в тот день Петр I написал в своей эпистоле Андрею Виниусу: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако, слава богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила». По окончанию торжественной сдачи города Петр I провел показательную экзекуцию дезертиров перед всем строем русского войска. Таковые нашлись и в горячо любимых им гвардейских полках. Виновных шельмовали, плевали в лицо, прогоняли сквозь строй (нещадно били шпицрутенами) и вешали. В Преображенском Полку таким образом было казнено восемь солдат, а в Семеновском – четыре.

Московский царь велел переименовать крепость в Шлиссельбург (Ключ-город) и на первое время оставил в ней гарнизон из трех полков во главе с Александром Даниловичем Меньшиковым. Князь Голицын получил чин полковника Семеновского полка, майор Карпов стал подполковником Преображенского полка. В дальнейшем день взятия Шлиссельбурга пышно отмечался царем каждый год.



22 октября 1721 года произошло знаменательное событие в истории государства Российского. В сей день Петр Великий принял на себя титул императора и отца отечества, а Россия стала именоваться империей.