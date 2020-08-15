В этот день в 1799 году Александр Суворов разбил французскую армию в сражении при Нови

Аргументы Недели → История 13+

15 августа 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Битва при Нови стала достойным венцом Итальянского похода Александра Суворова. Для истинных экспертов в истории войн и военного искусства очевидно, что Наполеона спасло, от карающей руки великого российского полководца - участие в Ближневосточной кампании (которую корсиканец, кстати - окончил бесславно).

К началу сражения французская армия, возглавляемая молодым перспективным генералом Бартелеми Жубером заняла городок Нови (Пьемонт, Италия). Его войска насчитывали по разным данным от 38 тыс. до 40 тыс. штыков и сабель. В распоряжении Жубера была многочисленна полевая и крепостная (в городе Нови) артиллерия. Французы заняли высоты, на длинном хребте, центром их диспозиции была цитадель города Нови. А русские войска располагались в низине северо-восточнее этого хребта. Объединенная русско-австрийская армия Александра Суворова насчитывала менее 44 тыс. штыков и сабель.

Местность перед французскими позициями была сильно пересечена. Здесь было большое количество оросительных каналов, небольших оврагов и зарослей колючего кустарника. Что создавало определенные трудности для передвижения не только артиллерии и конницы, но и пехоты.

Получив известие о назначении командующим французской армии генерала Жубера, Александр Суворов воскликнул: «Надлежит дать молодому Жуберу урок». Кстати, Бартелеми перед выездом к своим войскам в Италию обвенчался и обещал новоиспеченной жене вернуться победителем, или в гробу. Смещенный с должности главкома генерал Моро остался при войсках и также участвовал в сражении при Нови.

Утром первыми в бой Суворов направил австрийский корпус генерала Края, который атаковал левый фланг французов, успешно сбил аванпосты и стремительным натиском смял передовые линии дивизии Лемуана. Сюда Жубер, в срочном порядке, перебросил пехоту и кавалерию со своего правого фланга и направился сам. Шальная пуля прервала славный жизненный путь этого молодого генерала в самом начале сражения, далее французской армией командовал недооцененный директорией Моро. С помощью подкрепления левому флангу французов удалось остановить продвижение австрийского корпуса.

Тем временем Суворов приказал Розенбергу начать наступление на правый фланг французов, а для удара в центральном направлении выдвинул вперед отряды Багратиона и Милорадовича. Эти силы начали стремительный штурм высот, на которых располагался городок Нови и крепость. Эту позицию обороняли дивизии Гардана и Сен Сира. Продвигаясь из долины вверх по склонам русские встретили мощный отпор противника, несколько раз переходили в атаку, но вынуждены были остановить продвижение вперед до подхода подкрепления. Суворов направил сюда отряд Дерфельдена. Новым натиском русские загнали французов в город и городскую цитадель, но здесь их атака остановилась. На правом фланге русско-австрийской армии завяз в перестрелке и встал на месте корпус Края. К тому же к полудню стояла адская жара, изнурявшая и солдат, и лошадей. Сражение на короткий срок затихло.

Но уже к трем часам Александр Суворов направил австрийскую дивизию Меласа в обход правого фланга противника, а всем войскам приказал возобновить наступление, сам появлялся верхом на своем коне в самых проблемных местах сражения. Его присутствие ободряло солдат, и они, позабыв про усталость, снова бросались в бой. Вскоре русским удалось выбить французов из Нови и цитадели, они были биты и на флангах. Моро, видя безвыходность положения своих войск, дал команду к ретираде. Суворовская армия начала преследование противника. Отступающие французы массово гибли под саблями союзной конницы, от полного уничтожения их спасла навалившаяся на Пьемонт темная итальянская ночь.

Моро был до крайности удручен новой конфузией, позже он писал о Суворове, - «Этого генерала невозможно победить, он готов погибнуть сам и положить свои войска, но никогда не отступит». В дальнейшем Наполеон не хулил Моро за поражения в Италии, а также не любил говорить о победах Александра Суворова в Итальянском и Швейцарском походах, но идеи великого русского полководца использовал в своих победных баталиях.