Этот день стал великим, благодаря атаке мертвецов, русские воины покрыли себя вечной славой

Аргументы Недели → История 13+

6 августа 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

На рассвете 6 августа 1915 года германцы применили отравляющие газы против гарнизона крепости Осовец. В итоге 9, 10 и 11-я роты Землянского полка были уничтожены практически полностью. В 12-той роте, которая обороняла центральный редут, на позициях осталось примерно 40 человек. После газовой атаки немцы провели артиллерийскую подготовку, также с применением химических боеприпасов. Вслед за обстрелом, линии обороны русских были атакованы германскими войсками.

Четырнадцать батальонов немецкой пехоты сначала продвигались вперед, практически не встречая сопротивления. В какой-то момент они попали в облако собственных отравляющих газов и были обстреляны остатками 12-той роты. Произошла заминка, которой воспользовались русские. Комендант крепости генерал-лейтенант Бржозовский приказал оставшимся в живых артиллеристам открыть по противнику огонь, а свою немногочисленную пехоту бросил в штыковую контратаку.

Русские рванули вперед с винтовками наперевес в руках, их лица были замотаны тряпками, глаза слезились. Бойцы не могли кричать «Ура», вместо этого был слышан страшный хрип, переходящий в вой, который прерывался громким кашлем. Тяжелой, но стремительной поступью они рвались вперед, харкали кровью, выплевывая лоскуты своих легких. Их лица были синюшного цвета, как у покойников. Казалось, что души погибших русских солдат поднялись из преисподней для своего последнего штыкового боя, чтобы затем уйти в вечность. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, немногим более 60 человек, а вел их на врага подпоручик Котлинский.

В глазах немцев, при виде такого противника, восставшего из небытия, читался животный ужас. Передовые цепи германцев запаниковали, дрогнули и обернулись в повальное бегство, увлекая за собой подразделения других эшелонов. У страха глаза велики. И этот страх гнал немцев все дальше и дальше. Практически одним натиском полуживые русские солдаты смели во много раз превосходящего по силам противника. Шестьдесят умирающих русских обратили в бегство около 10 тыс. немецких солдат.