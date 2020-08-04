В этот день в 1783 году Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат

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4 августа 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Императрица Екатерина Великая, отвечая на просьбу Картли-Кахетинского царя Ираклия II, дала широкие полномочия Павлу Потемкину в деле заключения договора с Грузией. В результате 4 августа 1783 года было подписано соглашение о переходе Картли-Кахетии под протекторат Российской империи, известное как Георгиевский трактат. Свои подписи в документе с грузинской стороны поставили князья Иванэ Багратион-Мухранский и Гарсеван Чавчавадзе.



После подписания этого договора в том же году было начато строительство Военно-Грузинской дороги, проходящей через Главный Кавказский хребет. Годом позже была заложена крепость Владикавказ. Россия предоставила Картли-Кахетии протекцию от агрессии со стороны Персии и Оттоманской Порты. Трактат уравнивал в сословных правах грузинских и русских дворян, духовенство и купечество. Многие грузинские дворяне поступили на военную службу в российскую императорскую армию.