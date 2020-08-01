Военный атташе КНР генерал-майор Куй Яньвэй: Китайская армия стала одной из сильнейших армий мира
1 августа 2020, 15:01[ «Аргументы Недели», Генерал-майор Куй Яньвэй, атташе по вопросам обороны посольства КНР в РФ ]
В 1949 году Народно-освободительная армия, под руководством Коммунистической партии Китая, одержала победу над вооруженными силами Гоминьдана и свергла загнивающий гоминьдановский режим, тем самым объединив раздробленный старый Китай и создав стремительно растущий Новый Китай и новую власть, при которой народ стал хозяином своей страны.
В ходе войны на Корейском полуострове, направленной на сопротивление американской агрессии, китайские добровольцы оказали помощь корейскому народу, отстояв стабильность стратегического положения Корейского полуострова и противостояния Восток-Запад, и переписали наполненную позором историю военных поражений китайской армии со времен Опиумных войн. Благодаря этому китайская армия стала одной из сильнейших армий мира, значительно повысив международный статус Китая.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.