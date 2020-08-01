Военный атташе КНР генерал-майор Куй Яньвэй: Китайская армия стала одной из сильнейших армий мира

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1 августа 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Генерал-майор Куй Яньвэй, атташе по вопросам обороны посольства КНР в РФ ]

Фото: соцсети

В 1949 году Народно-освободительная армия, под руководством Коммунистической партии Китая, одержала победу над вооруженными силами Гоминьдана и свергла загнивающий гоминьдановский режим, тем самым объединив раздробленный старый Китай и создав стремительно растущий Новый Китай и новую власть, при которой народ стал хозяином своей страны.

В ходе войны на Корейском полуострове, направленной на сопротивление американской агрессии, китайские добровольцы оказали помощь корейскому народу, отстояв стабильность стратегического положения Корейского полуострова и противостояния Восток-Запад, и переписали наполненную позором историю военных поражений китайской армии со времен Опиумных войн. Благодаря этому китайская армия стала одной из сильнейших армий мира, значительно повысив международный статус Китая.

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