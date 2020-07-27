В этот день в 1953 году окончилась Корейская война

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27 июля 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На границе Южной и Северной Корей 27 июля 1953 года было подписано соглашение о прекращении огня между представителями ООН (роль которых исполняли американцы) и делегатами от КНДР, и КНР.

В Пханмунджоме представители КНДР, КНР и от имени ООН США подписали соглашение о прекращении боевых действий и создании демилитаризованной зоны между КНДР и Республикой Корея. Мирный договор между государствами до сих пор не заключен. Неизвестно чем бы закончилась эта война, если бы 5 марта того же года не скончался Иосиф Сталин.