В этот день в 1759 году произошло Пальцигское сражение - одно из решающих в Семилетней войне

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23 июля 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Возле небольшого прусского городка Пальциг российская армия во главе с генерал-аншефом Салтыковым в баталии, длившейся четыре с половиной часа, одержала верх над прусским корпусом генерала Веделя.

Русская армия насчитывала 53 тыс. штыков и сабель, имела 188 полевых артиллерийских орудий. Прусский корпус Веделя исчислялся в 27,5 тыс. сабель и штыков при 56 орудиях.

Немецкий генерал проявил самонадеянность и не уделил достаточного внимания разведке. Он рассчитывал бить русских по частям. Но, к началу битвы, когда Ведель с войском вышел на передовые рубежи перед ним уже стояла вся русская армия, превосходившая пруссаков по силам почти вдвое. Исход сражения был предопределен. Потери сторон составили: у немцев 8148 человек, из них убитыми – 4269; у русских – 894 погибло, а вместе с ранеными и пропавшими без вести урон составил – 4798 человек.