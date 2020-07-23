В этот день в 1759 году произошло Пальцигское сражение - одно из решающих в Семилетней войне
23 июля 2020, 21:35[ «Аргументы Недели» ]
Возле небольшого прусского городка Пальциг российская армия во главе с генерал-аншефом Салтыковым в баталии, длившейся четыре с половиной часа, одержала верх над прусским корпусом генерала Веделя.
Русская армия насчитывала 53 тыс. штыков и сабель, имела 188 полевых артиллерийских орудий. Прусский корпус Веделя исчислялся в 27,5 тыс. сабель и штыков при 56 орудиях. Немецкий генерал проявил самонадеянность и не уделил достаточного внимания разведке. Он рассчитывал бить русских по частям. Но, к началу битвы, когда Ведель с войском вышел на передовые рубежи перед ним уже стояла вся русская армия, превосходившая пруссаков по силам почти вдвое. Исход сражения был предопределен. Потери сторон составили: у немцев 8148 человек, из них убитыми – 4269; у русских – 894 погибло, а вместе с ранеными и пропавшими без вести урон составил – 4798 человек.
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