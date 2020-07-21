Воинское формирование «Бергманн» состояло из представителей кавказских народов

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21 июля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

Фото: соцсети

Идея создания особого кавказского формирования «Бергманн» («Горец») была предложена офицерами Абвера. Считалось, что «Бергманн» должен состоять из десантников – диверсантов и разведчиков, которые будут осуществлять специальные задачи в гористой местности Северного Кавказа и Закавказья. Их планировалось десантировать на ключевые перевалы, например Крестовый перевал, и переходы, чтобы отрезать путь к отступлению советских войск и оборонять эти плацдармы до подхода немцев.

«Бергманн» имел в своем составе штаб с группой пропаганды и пять стрелковых рот. Его общая численность достигала 1200 человек (900 кавказцев и 300 немцев). Помимо добровольцев, отобранных в лагерях военнопленных, в батальон было включено около 130 грузин-эмигрантов. На вооружении имелось преимущественно легкое оружие: ручные пулеметы, ротные минометы, противотанковые ружья и карабины германского производства. Прошедший горнострелковую подготовку в Миттенвальде (Бавария) батальон в конце августа 1942 г. был отправлен на Восточный фронт, причем его личному составу в целях сохранения тайны было приказано выдавать себя за испанских басков или боснийских мусульман.

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