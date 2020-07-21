Каким было нацистское «братство» из советских граждан

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21 июля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

Украинские националисты в основном служили в карательных командах СС. Фото из сети

Коллаборационизм во времена Третьего рейха привел к формированию единой фашистской Европы, потерпевшей сокрушительное поражение в войне с Советским Союзом. Потомки недобитых нацистов теперь в качестве своего врага видят Россию.

В Западной Украине на одно место в формирующуюся там дивизию СС «Галичина» было около 10(!) претендентов. «Счастливчики», попавшие в эсэсовцы, лукавили, расшифровывая аббревиатуру «СС» как «сечевые стрелки». А вот в Словакии эсэсовцев местные жители откровенно ненавидели и презирали, метко расшифровывая аббревиатуру «СС» как «сама сволочь».

Коллаборационисты из крымских татар. Фото из сети

Приведенное в таблице общее количество коллаборационистов, действительно воевавших с оружием в руках против советской власти, ставится подчас под сомнение. Есть мнение, что это количество почти втрое завышено (Гаспарян, 2017).

О национальном составе и количестве добровольцев из советских граждан, воевавших на стороне Гитлера, можно судить по следующей таблице (Романько, 2011):

Национальность добровольцев Вермахт и силы охраны правопорядка, тысяч Войска СС, тысяч Всего, тысяч Русские 289.5 20.5 310 Украинцы 224 26 250 Белорусы 7 12 19 Казаки 20 50 70 Литовцы 36.8 - 36.8 Латыши 49 39 88 Эстонцы 49 20 69 «Туркестанцы» 178 2 180 Северокавказцы 27.4-29.4 0.6 28-30 Грузины 19.6 0.4 20 Армяне 17.6 0.4 18 Азербайджанцы 24-34 1 25-35 Поволжские татары 38 2 40 Крымские татары 12.6-17.6 2.4 15-20 Калмыки 5 - 5 Всего 997.5-1010 176.3 1170-1180

Абвер привлек множество кавказских эмигрантов, которые наивно уверовали в то, что многонациональный Советский Союз не выдержит войны с фашистской Европой и распадется на части. Каждая из кавказских народностей собиралась отхватить свою часть после победы вермахта.

Идея создания особого кавказского формирования Бергманн («Горец») была предложена офицерами Абвера. Считалось, что «Бергманн» должен состоять из десантников – диверсантов и разведчиков, которые будут осуществлять специальные задачи в гористой местности Северного Кавказа и Закавказья. Их планировалось десантировать на ключевые перевалы, например Крестовый перевал, и переходы, чтобы отрезать путь к отступлению советских войск и оборонять эти плацдармы до подхода немцев.

«Бергманн» имел в своем составе штаб с группой пропаганды и пять стрелковых рот. Его общая численность достигала 1200 человек (900 кавказцев и 300 немцев). Помимо добровольцев, отобранных в лагерях военнопленных, в батальон было включено около 130 грузин-эмигрантов. На вооружении имелось преимущественно легкое оружие: ручные пулеметы, ротные минометы, противотанковые ружья и карабины германского производства. Прошедший горнострелковую подготовку в Миттенвальде (Бавария) батальон в конце августа 1942 г. был отправлен на Восточный фронт, причем его личному составу в целях сохранения тайны было приказано выдавать себя за испанских басков или боснийских мусульман.

За Вермахт воевали представители кавказских народностей и казачества. Фото из сети

Из перебежчиков, военнопленных и местных жителей удалось сформировать в дополнение к имевшимся еще четыре стрелковые роты и столько же конных эскадронов. Это позволило к концу 1942 г. развернуть батальон «Бергманн» в полк трехбатальонного состава общей численностью 2300 человек.

С началом боевых операций по захвату Кавказа вплоть до окончания войны на территорию Грузии, Армении, Азербайджана и Северного Кавказа было заброшено более 50 групп диверсантов и разведчиков, прошедших обучение в лагерях немецких учебных батальонов. В январе 1942 г. была создана военно-политическая организация под названием «Особая партия кавказских братьев» (ОПКБ). В ее уставе, принятом на учредительном собрании ОПКБ 28 января 1942 г. в г. Орджоникидзе (Владикавказ), можно прочесть следующие ее главные цели: «убить дух большевизма на Кавказе навсегда, выселить из Кавказа русских и евреев, обеспечить немедленное возвращение сосланных и выселенных большевиками братьев из коренных жителей на родину – на Кавказ». Предписывалось немедленное проведение в жизнь мероприятий ОПКБ для: «массового и повсеместного дезертирства; массового применения террористических актов; полного разорения колхозов и совхозов; полного вредительства на фабриках и заводах; расширения повсеместного бандитизма и боевых дружин ОПКБ; организации массовых беспорядков; организации вооруженных группировок, бунтов и восстаний против советской власти и др.». На гербе ОПКБ был изображен орел, в когтях которого «в захваченном виде» были нарисованы: ядовитая змея, обозначающая большевика, потерпевшего поражение, и свинья, обозначающая «русского варвара, потерпевшего поражение».

Расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру выполняла Зондеркоманда 4а Айзнатцгрупы С. Фото из сети

На Украине идет полным ходом героизация бандеровцев и реабилитация мерзавцев, уничтожавших своих сограждан во время немецкой оккупации. Весь мир облетело выступление, сделанное на сессии Ровенского городского Совета депутатов под аплодисменты присутствующих националистом Шкуратюком: «Я горжусь(!) тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яре было 1200 полицаев ОУН (Организации Украинских Националистов) и только 300 немцев» (газета «Киевский вестник» от 26 марта 1993 года).

В Бабьем Яру в период с 1941 по 1943 год было расстреляно от 70 000 до 200 000 человек. Фото из сети

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев и цыган, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря, советских подпольщиков и других. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года там расстреляли почти 34 тысячи евреев. Всего в течение двух лет в Бабьем Яру было расстреляно около 150 тысяч человек. Перед отступлением нацисты заставили узников Сырецкого лагеря выкопать и сжечь трупы.