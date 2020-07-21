Коллаборационисты украинские и прибалтийские шли в каратели

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21 июля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

Фото: соцсети

В Западной Украине на одно место в формирующуюся там дивизию СС «Галичина» было около 10(!) претендентов. «Счастливчики», попавшие в эсэсовцы, лукавили, расшифровывая аббревиатуру «СС» как «сечевые стрелки».

А вот в Словакии эсэсовцев местные жители откровенно ненавидели и презирали, метко расшифровывая аббревиатуру «СС» как «сама сволочь». Украинский коллаборационистов, а равно с ними и прибалтийских - немцы активно привлекали для борьбы с партизанами и карательных акций, которым подвергалось мирное население.

Читать статью полностью: Каким было нацистское «братство» из советских граждан