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В этот день в 1855 году в Севастополе скончался адмирал Нахимов

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1855 году в Севастополе скончался адмирал Нахимов
Фото: соцсети

12 июля 1855 года от тяжелого пулевого ранения в голову умер выдающийся российский флотоводец, герой Наваринского и Синопского сражений адмирал Нахимов Павел Степанович. Он руководил обороной Севастополя после гибели адмирала Корнилова Владимира Алексеевича.

Героическая оборона Севастополя - главной базы российского Черноморского флота, длилась 349 дней с 24 сентября 1854 года по 8 сентября 1855 года.

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