В этот день в 1915 году русская армия начала Алашкертскую операцию

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9 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Кавказский фронт действовал эффективнее в ходе Первой мировой войны, чем другие объединения русской императорской армии. Алашкертская операция хоть и носила оборонительный характер, но позволила значительно ослабить противника и предопределила окончательное поражение войск Османской империи.

Абдул Керим паша бросил в бой против русских 89 батальонов пехоты и 48 эскадронов конницы, поддерживаемых артиллерией. Ему даже удалось потеснить армию Огановского, но фланговый контрудар отряда Баратова заставил турок отказаться от намерений наступать и перейти к обороне.