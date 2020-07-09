В этот день в 1791 году русские войска Николая Репнина разгромили превосходящую армию турок
9 июля 2020, 15:38[ «Аргументы Недели» ]
В сражении при Мачине (расположен на правом берегу Дуная) 30-тысячная русская армия под командованием генерала Николая Репнина наголову разбила 80-тысячный турецкий корпус, возглавляемый Юсуф-пашой.
Особенно в бою отличилась колонна Михаила Кутузова. Дунайскую флотилию русских возглавлял контр-адмирал Де-Рибас. Сражение длилось шесть часов и завершилось бегством турок. Их потери составили - до 4000 человек убитыми и 35 орудий, урон русских - около 600 человек убитыми и ранеными.
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